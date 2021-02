Renato Moro, il giornalista è morto a 60 anni: fatale un malore

Addio a Renato Moro morto a qualche mese di distanza dal suo sessantesimo compleanno. Era molto stimato come uomo e come professionista.

Renato Moro è morto. Si trattava di un noto ed apprezzatissimo giornalista, caporedattore centrale del giornale ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’. L’uomo era sposato con Anna Rita Invidia, anch’ella giornalista e che ricopriva il ruolo di vice caposervizio nella stessa redazione. A piangere Renato Moro morto nel corso della notte ci sono anche il loro figlio Carlo ed Eugenio e Ludovica, che lui ebbe da un precedente matrimonio.

Moro era nato a Galatone, in provincia di Lecce nell’aprile del 1961. Sin da giovane, dopo avere ultimato gli studi, si era dedicato alla attività giornalistica specializzandosi nella cronaca. Particolarmente di successo furono le inchieste che riportavano la sua firma sulle vicende malavitose attribuibili alla Sacra Corona Unita. Lui fu abile come pochi a raccontare i risvolti della malavita pugliese ed in particolar modo del suo territorio di origine, il Salento. Spesse volte ha messo a repentaglio anche la sua incolumità e quella dei propri cari.

Renato Moro giornalista, ma prima di tutto uomo: addio a 60 anni

Il percorso da giornalista di Renato Moro lo vide impegnato in diverse radio e televisioni locali. Poi ci furono i passaggi alla Gazzetta del Mezzogiorno ed al Nuovo Quotidiano di Puglia. Per il quale ha lavorato in maniera ininterrotta fin dal 1988. Anche ieri sera, l’ultima della sua vita, l’ha trascorsa lavorando, come fanno sapere i suoi colleghi.

Aveva esaminato la prima pagina per l’edizione di mercoledì 24 febbraio 2021. Purtroppo gli è risultato fatale un malore sopraggiunto di colpo. La scomparsa di Moro fa seguito a quelle altrettanto tristi avvenute nel corso del 2020. Lui aveva perso entrambi i genitori proprio l’anno scorso.