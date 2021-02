Red Sparrow, chi è l’attore Joel Edgerton: età, foto, carriera, vita privata

Joel Edgerton è un celebre attore australiano. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata.

Il celebre Joel Edgerton è un attore di origini australiane, molto amato ed apprezzato dal pubblico. L’uomo è conosciuto soprattutto per il ruolo del giovane Owen Lars, il fratellastro di Anakin Skywalker, interpretato in uno dei film della famosissima saga di Star Wars. Leggiamo dunque insieme qualcosa in più sull’attore, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Edgerton è nato a Blacktown, in Australia, il 23 Giugno del 1974, sotto il segno del Cancro. Quest’anno compirà dunque 47 anni. La recitazione è stata sin da subito una grande passione per lui, che ha iniziato molto presto a studiare e ad avvicinarsi al teatro nella periferia di Sidney. Grazie alle sue interpretazioni l’uomo è diventato in poco tempo un volto televisivo noto in Australia. Una delle sue più importanti performance è stata nella serie tv The Secret Life of Us, che ha permesso alla sua carriera di decollare, e all’attore di ottenere numerosi premi. In corsa con il sole è il film che ha rappresentato il promo vero e proprio debutto per Joel, che in seguito ha recitato anche in altre pellicole, tra cui Hugh Jackman.

Il ruolo più importante interpretato da Edgerton è stato senza dubbio quello di Owen Lars, il fratellastro di Anakin Skywalker nel film Star Wars Episodio II: Attacco dei cloni e Star Wars Episodio III – La vendetta dei Sith. Tra le sue prime pellicole più famose ricordiamo anche Ned Kelly, King Arthur, Kinky Boots e Smokin’ Aces. Nel 2007 l’attore è tornato in Australia per prendere parte del cast della serie tv Dangerous e di The Square, diretta dal fratello Nash, regista e stuntman. Come rivale di Leonardo Di Caprio, l’uomo ha vinto nel 2013 l’Oscar australiano per Il Grande Gatsby come migliore attore non protagonista. Tra i suoi ultimi film è di notevole importanza il film del 2018 Red Sparrow, recitato al fianco della splendida Jennifer Lawrence, che ha catturato l’attenzione di tutti i telespettatori.

Joel Edgerton: vita privata dell’attore

Il celebre attore Joel Edgerton è stato spesso visto in compagnia di Christine Centenera, l’editor di Vogue. Pare che i due si siano conosciuti nel 2019 e che abbiano deciso di intraprendere una relazione. La coppia si è però rivelata particolarmente riservata, motivo per il quale non si conoscono molti dettagli in merito alla loro storia d’amore. Joel è stato inoltre impegnato con la stilista Alexis Blake, ma sembrerebbe abbia deciso di interrompere la relazione per concentrarsi sulla propria carriera.