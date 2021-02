Ragazza raggiunge la menopausa a 15 anni, insegna alla madre cosa fare

Solitamente accade il contrario, ma “mai dire mai”: questa ragazza di 15 anni ha raggiunto la menopausa ed ha iniziato a preparare la madre.

Ellie Walter ha finalmente terminato 18 mesi di chemioterapia e radioterapia per un tipo di cancro molto raro (alveolar rhabdomyosarcoma) a soli 15 anni. Passato il periodo più difficile, pensava di poter stare tranquilla: i medici le avevano assicurato che si sarebbe ripresa completamente. Nonostante questo, però, appena tornata a casa Ellie ha iniziato a sentirsi poco bene: vampate di calore, difficoltà ad addormentarsi, umore depresso e strani pruriti sembravano distrarla costantemente dal riprendere una vita normale.

Tornata dai suoi dottori (terrorizzata all’idea che il cancro fosse tornato), la famiglia Walter ha fatto una scioccante scoperta: Ellie era già in menopausa, a soli 15 anni.

Guardare sempre il lato positivo

“Quando il ciclo non mi è tornato una volta finito il trattamento, non mi sono preoccupata. Ero giovane, per me significava poco” ha spiegato Ellie. “Ora che sono più grande mi rendo conto che con la menopausa arriva anche l’infertilità, e l’idea di non avere una scelta è difficile da mandare giù: nonostante tutto, però, devo rimanere positiva”.

Ellie Walter ha iniziato da poco a studiare medicina all’università. “Mia madre non è ancora in menopausa, ma ho fatto in modo che grazie alla mia esperienza quando quel momento arriverà anche lei saprà esattamente cosa deve aspettarsi. Potrà venire da me e farmi qualsiasi domanda, il che è abbastanza divertente” ha rivelato. La ragazza ha anche iniziato a prendere estrogeni, iniziando una terapia ormonale sostitutiva così da poter tenere a bada i sintomi della menopausa. “E’ fantastico come abbia deciso di raccontare la sua storia così che altre persone possano imparare dalla sua esperienza” ha commentato Samantha, la madre di Ellie.