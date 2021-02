Visita il padre in fin di vita, muore di Covid una settimana dopo

Una storia davvero tragica quella di Greg, un 41enne morto di Covid dopo aver visitato suo padre in fin di vita una settimana prima.

A volta la vita gioca davvero brutti scherzi, con un’ironia amara e spietata. Come la storia tragica e davvero incredibile di Greg Smith 41 anni, padre di 4 figli e amato da tutti quelli che lo conoscevano e avevano avuto a che fare con lui. La sua famiglia è sconvolta e distrutta dal dolore per la perdita di Greg, che viveva con sua moglie e i suoi bambini nello Staffordshire, Regno Unito. Ecco le assurde dinamiche della morte di Greg.

Greg, muore per Covid nel giro di una settimana

La famiglia di Smith era già stata duramente colpita dalla malattia del padre di lui, che aveva contratto il Covida 61 anni ed era da tempo ricoverato in Ospedale, in terapia intensiva, attaccato ad un respiratore nella speranza di salvargli la vita in extremis. Tuttavia, Roy, così si chiamava il papà di Greg, era messo davvero male e quindi i parenti più stretti sono stati invitati in ospedale per dare l’ultimo saluto.

Greg era andato al capezzale di suo papà proprio per questo: per salutarlo un ultima volta prima che Roy, qualche giorno dopo, si spegnesse per sempre, ucciso dal Coronavirus. Ma quello che Greg e la sua famiglia non avrebbe potuto immaginare è che il 41enne sarebbe morto una settimana dopo nello stesso ospedale in cui è deceduto suo padre. Greg ha infatti contratto il Covid che lo ha ucciso in pochissimi giorni.

Una storia davvero tragica e inaspettata. Greg, che nella vita era un giocatore e allenatore di football, ha lasciato quattro bambini, Ivy, Cody, Ceejay e Jessica e la sua partner Natalie Passey, e ha avuto un funerale condiviso con suo padre, mentre tutta la famiglia li ha pianti.