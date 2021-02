Ornella Muti, la figlia ricorda il compagno morto: il terribile rimorso

Carolina Fachinetti, figlia della nota attrice e sorella di Naike Rivelli, dedica parole strazianti al compagno Andrea Longhi, morto nel febbraio 2020 per un tumore al cervello.

“Mi manchi Andrea un anno senza te mi sembra d’impazzire”: così scrive sulla sua pagina Instagram Carolina Facchinetti ricordando il compagno Andrea Longhi nei giorni del primo anniversario della sua scomparsa. Nel febbraio 2020 la figlia di Ornella Muti annunciava la tragica morte dell’amore della sua vita a causa di un tumore al cervello. E ora pubblica un’immagine toccante che mostra la sua mano stretta a quella di Andrea nei suoi ultimi giorni di vita.

Il dramma della figlia di Ornella Muti

“Un anno fa preparavo la colazione ai bambini, ti hanno baciato e sono andati a scuola – si legge ne post di Carolina Fachinetti -. Un anno fa tutto era difficile… o almeno così pensavo. Non sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se sapevi che tenevo la tua mano. Non era difficile, le è ora, senza di te. Ti amo Andrea mio mi manchi, manchi a tuoi cuccioli”.

Andrea Longhi e Carolina Fachinetti hanno avuto due figli, Alessandro e Giulia, nati rispettivamente il 21 novembre 2014 e il 20 luglio 2016. Ma non si erano sposati, e questo è uno dei più grandi rimpianti della figlia di Ornella Muti: “Si pensa di avere tutto il tempo del mondo, di poter rimandare tutto. Invece poi non si sa, io avevo Giulypuly nella pancia e ancora non lo sapevo. Non volevo sposarmi incinta. Che sciocca. Se solo avessi saputo che non avevo poi tutto quel tempo ti avrei sposato anche in pigiama”.

