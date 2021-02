Orietta Berti, accuse al veleno contro Marcella Bella: “Finta buonista”

Orietta Berti e Marcella Bella hanno condiviso l’esperienza di Ora o mai più, ma tra loro non scorre buon sangue: ecco come la pensa l’usignolo di Cavriago.

L’usignolo di Cavriago all’occorrenza sa mordere come un leone. “Il commento di Marcella lascia il tempo che trova” ha detto Orietta Berti riferendosi Marcella Bella, che in seguito all’esperienza di Ora o mai più l’aveva definita “una finta buonista“. “Vuol fare la sciura milanese – ha aggiunto -, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo!”.

Le frecciate di Orietta Berti alla collega

Tra meno di una settimana Orietta Berti tornerà a calcare il palco dell’Ariston a Sanremo 2021 con il brano Quando ti sei innamorato, dedicato al compagno di una vita, il marito Osvaldo Paterlini. Con l’occasione, la cantante ha concesso un’intervista al settimanale Novella 2000 nella quale ha parlato delle sue ultime esperienze tv e, soprattutto, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Intervistata da Chi, la sorella di Gianni Bella aveva detto a proposito di Orietta Berti: “Lei è una finta buonista, ma col cavolo che è buona. È dall’anno scorso che ce l’ha con me per i miei giudizi. Alla fine le do sempre 8 come voto e lei mi dice ‘ti do un bel 7’ e poi dà 10 agli ultimi in classifica. Io sono buonissima, ma lei ha il dente avvelenato. Bisogna dire le cose come stanno: non è che tutti i concorrenti abbiano la possibilità di tornare a fare dischi e a essere attuali, anzi, ce l’hanno pochissimi. Quindi è inutile dare false speranze”. E non finisce qui…

