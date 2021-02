Ancora una tragedia sulle strade italiane: è scomparso Giuseppe Milone, giovane ciclista, travolto da un camion a 17 anni

Non finiscono le tragedie sulle strade italiane. Questa volta è scomparso un’altra promessa del ciclismo categoria juniores, Giuseppe Milone, a soli 17 anni: è stato travolto da un camion. Il brutto incidente è avvenuto a Gualtieri Sicaminò: subito sul posto sono arrivati i sanitari con l’elicottero del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Lo stesso 8 luglio era stato il più giovane ‘re dell’Etna’, con il percorso in moubtain bike tutti e sei i versanti del vulcano totalizzando 205,6 km con 7mila metri di dislivello. Un semplice allenamento si è rivelato fatale con l’addio a soli 17 anni. Faceva parte del Team Nibali, la squadra che aveva fondato lo Squalo nella sua terra natia nel 2015 per promuovere il ciclismo a livello giovanile.

Già nel 2016 era arrivata un’altra brutta notizia per il campione messinese con l’addio di Rosario Costa, che all’epoca aveva appena 14 anni.