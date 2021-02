Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco: foto sexy, poi la lite

Nella puntata di Matrimonio a prima vista 2021, la coppia formata da Martina e Francesco realizza un calendario sexy insieme. Poi la lite furiosa.

La piattaforma a pagamento Discovery+ per i suoi abbonati ha mandato in onda il nuovo episodio di “Matrimonio a prima vista 2021“, in attesa che venga trasmesso in chiaro su Real Time, ha rilasciato l’episodio il 23 febbraio.

L’episodio di “Matrimonio a prima vista 2021” andato in onda ieri, martedì 23 febbraio, ha mostrato come procedono le cose per la coppia di Roma formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. Una delle tre coppie del docureality appare come quella che all’interno del programma ha consolidato maggiormente un rapporto. Il loro è un rapporto nato fra sconosciuti che, come richiede l’esperimento sociale, si sono visti per la prima volta solo all’altare, svoltosi sul litorale romano a Santa Severa.

LEGGI ANCHE -> Matrimonio a prima vista, chi sono le tre nuove coppie: età, foto, storie

LEGGI ANCHE -> Matrimonio a prima vista Italia: comincerà a gennaio 2021

Matrimonio a prima vista, forte lite per Martina e Francesco

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, dopo il matrimonio si sono fatti un tatuaggio insieme per celebrare il loro percorso a “Matrimonio a prima vista 2021“. In seguito la coppia ha ammesso che il loro legame sta crescendo sempre di più e hanno fatto una cena con l’amica della ragazza, che era insieme al suo compagno ed hanno rivelato di avere in mente un’iniziativa inaspettata.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Inizialmente Francesco ha proposto a Martina di fare un calendario sexy e la ragazza ha accettato divertita la proposta. I due sono diventati inseparabili anche se la ragazza aveva espresso di avere diverse riserve all’inizio del matrimonio, legate alla sua visione del futuro in coppia, da sempre negativa. Ciò nonostante la relazione tra i due sembra andare bene e il calendario ha evidenziato la loro chimica, con scatti divertenti e sexy. Il colpo di scena è arrivato nella reunion fra le tre coppie del docureality. Al momento di sedersi a tavola, Francesco e Martina hanno una lite furiosa e lei esce dallo studio. Il ragazzo spiega davanti alle telecamere cos’è successo, ritenendo che la colpa sia di Martina e dei muri che alza con lui. La giovane tornerà per il brindisi finale con Fabio, il marito di Clara.