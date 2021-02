Il calciatore del Monza, Mario Balotelli, sembra aver lasciato i panni da bad boy grazie ad un amore segreto.

Il calciatore del Monza, Mario Balotelli, nato a Palermo nel 1990, non ha sicuramente la nomea del bravo ragazzo, anzi. Nel corso degli anni, è spesso stato sui rotocalchi in qualità di testa calda e Don Giovanni. Sebbene al momento lui continui a dichiararsi single, girano voci su una sua possibile relazione segreta con una donna misteriosa. Ma chi sarà mai questa persona? Nel numero di questo mese, il giornale Chi ha affermato, infatti, che Mario Balotelli si stia frequentando niente popò di meno che con Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice al reality show Uomini e Donne.

Leggi anche –> Matteo Bonforte, morto il ballerino: aveva 24 anni, lottava contro la leucemia

Super Mario e la sua relazione segreta

Questa notizia di una relazione segreta con l’ex del noto influencer Fabio Colloricchio non è del tutto inaspettata: giravano rumor dall’inizio di quest’anno. Infatti, c’è anche chi ha garantito che i due abbiano passato Capodanno insieme. Nessuno dei due si è sbilanciato, non volendo fomentare gossip. A tal riguardo, Mario Balotelli ha pubblicato oggi sulle sue storie di Instagram un post, affermando di essere ancora single. Il giornale diretto Alfonso Signorini continua ad essere adamantino nelle sue dichiarazioni e dice che, comunque, “il cuore del calciatore ha ripreso a battere per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato“.

Leggi anche –> Gaia Servadio, chi è la figlia Allegra: prima moglie di Boris Johnson

Mario Balotelli padre di famiglia

Ad ogni modo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra non essere l’unica donna presente nella vita di Super Mario. Recentemente il calciatore ha dichiarato su Instagram di aver ripreso i rapporti con la sua ex compagna, Raffaella Fico, con cui ha avuto la figlia, Pia. Tra i due c’è sempre stato un rapporto fatto di alti e bassi, litigate e discussioni, ciò anche dovuto al fatto che inizialmente Balotelli non aveva voluto riconosce la piccola Pia come sua. Ora sembra che questa sia tutta acqua sotto i ponti, visto che Balotelli adora essere padre della figlia avuta con la Fico. Sebbene i rapporti stiano tornando un minimo più distesi, non sembra che questo sia sufficiente per far risbocciare l’amore tra i due genitori. Sicuramente, hanno trovato un loro equilibrio per poter crescere la meglio la figlia, in un ambiente sano. Chissà, però, come avrà preso la Fico queste nuove dicerie sull’ex compagno?

Leggi anche –> Renato Moro, il giornalista è morto a 60 anni: fatale un malore