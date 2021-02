Marica Pellegrinelli racconta in un’intervista della fine del matrimonio con Eros, parlando anche del suo rapporto con Aurora Ramazzotti.

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio” così inizia Marica Pellegrinelli, intervistata dalla rivista F, quando le viene chiesto di parlare dell’ex marito Eros Ramazzotti. La donna all’epoca aveva dovuto rinunciare all’Università per iniziare una famiglia con il cantante (che, quando i due si sono conosciuti, era appena uscito dal matrimonio con Michelle Hunziker).

La vita con e senza Eros

Descrivendo la separazione, Marica Pellegrinelli non nasconde la profonda angoscia. “È stata l’esperienza più dolorosa che io abbia mai affrontato, e dalla sofferenza capisci quanto ha contato quella persona nella tua vita. Nella mia Eros avrà sempre rilevanza. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata. La sto cercando”.

“Parliamo cento volte al giorno. Ci siamo lasciati alle spalle i dispiaceri: quando un matrimonio finisce è importante dare un valore al tempo passato insieme. All’inizio, a emozioni ancora fresche, lo fai per dovere. Ma il tempo cura le ferite. Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me”: ecco spiegate le voci che, ad inizio anno, alludevano ad un ritorno di fiamma improvviso tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

Qual’è invece il suo rapporto con la prima figlia di Eros, Aurora Ramazzotti? Marica la descrive “come una figlia”: nonostante la separazione dal padre, quindi, l’ex modella e la figlia di Michelle Hunziker sono ancora in buoni rapporti.