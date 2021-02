Consiglio dei Ministri: ecco la lista dei sottosegretari al governo Draghi

Scontri e tensioni tra partiti per la scelta dei nomi per la lista dei sottosegretari al governo Draghi. Ecco le novità dell’ultima ora.

Si chiuderà (forse) questa sera la scelta della lista dei sottosegretari del governo di Mario Draghi: già da tempo se ne parla, tanto che il Presidente del Consiglio si era impegnato a fare in modo che il 60% dei nomi fossero di donne (fino ad ora in netta minoranza rispetto ai colleghi maschi). Non sono mancati gli scontri tra membri del Consiglio dei Ministri, che oggi sono stati invitati a riunirsi per le 17 (appuntamento in seguito ritardato di un’ora per motivi ancora sconosciuti).

Idee contrastanti

Il processo di scelta dei nomi per la lista dei sottosegretari al governo è stato complesso. In particolare Roberto Garolfi (sottosegretario alla presidenza del Consiglio) si sta occupando incessantemente della lista, lavorando gomito a gomito con le forze politiche per arrivare ad una scelta soddisfacente.

Questa sera, però, si potrà finalmente avere una lista con i nomi. I sottosegretari saranno suddivisi in questo modo: 9 dalla Lega, 11 dal Movimento 5 Stelle, 6 dal Partito Democratico, 6 di Fratelli D’Italia, 2 da Italia Viva, 1 da Liberi e Uguali ed 1 dal Gruppo Misto (formato da tutti quei parlamentari che non sono iscritti a nessun altro gruppo).

La lista del M5S:

Verranno riconfermati Giancarlo Cancelleri alle Infrastrutture, Manlio Di Stefano agli Esteri, Pierpaolo Sileri alla Salute, Alessandra Todde allo Sviluppo economico.

Poi:

Anna Macina (Giustizia),

Barbara Floridia (Istruzione),

Ilaria Fontana (Ambiente),

Dalila Nesci (Sud).

Verrà confermato Carlo Sibilia al Viminale: l’uomo nel 2007 aveva pubblicato il tweet di cattivo gusto “Draghi andrebbe arrestato” (ultimamente i suoi profili social, però, sono stati ripuliti).

Lista della Lega:

Claudio Durigon,

Massimo Bitonci,

Vanna Gavia,

Lucia Borgonzoni,

Tiziana Nisini,

Barbara Saltamartini.

Lista del Partito Democratico:

Alessandra Sartore,

Assuntella Messina

Anna Ascani (Istruzione),

Marina Sereni (Esteri),

Simona Malpezzi (Rapporti col Parlamento).

I sottosegretari di Italia Viva: