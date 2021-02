Incendio in una clinica: Lorena lasciata morire in sala operatoria

Drammatico incendio in una clinica: Lorena Muniz lasciata morire in sala operatoria a soli 25 anni, la denuncia della sua famiglia.

Lorena Muniz, una trans brasiliana di 25 anni descritta dai propri cari come “piena di vita”, è stata lasciata morire dai medici dopo che un incendio ha travolto una clinica. Muniz – sotto anestesia – stava aspettando un aumento del seno programmato a Saúde Aqui, nel quartiere Liberdade di San Paolo, quando il sistema di aria condizionata è andato in cortocircuito e ha causato un incendio, hanno detto testimoni.

I chirurghi hanno abbandonato Muniz mentre le fiamme hanno squarciato l’edificio il 17 febbraio, lasciandola morire, secondo i media locali. “Mia figlia è stata trattata come un pezzo di carne sul tavolo operatorio”, ha detto la madre della trans, Elisângela, secondo quanto riferito da UOL Universa.

Chi era Lorena, morta nell’incendio della clinica

Parlando con la consigliera locale Erika Hilton e la rappresentante statale Erica Malunguinho, entrambe donne trans, Elisângela ha descritto sua figlia come “molto bella, laboriosa, piena di vita futura”. La donna ha aggiunto: “Il medico avrebbe potuto tirare con sé la barella, portare mia figlia sulla spalla, qualunque cosa, ma non poteva lasciarla lì”. Il marito della trans da sei anni, Washington Barbosa, ha detto che l’intervento chirurgico è stato uno dei suoi più grandi “sogni”. Si era recata in città da Recife, Pernambuco, per l’appuntamento tanto atteso.

Le riprese del telefono cellulare dell’incendio hanno rabbrividito sui social media, mostrando operatori sanitari in preda al panico e pazienti che si riversavano sul marciapiede. Ma Lorena Muniz non si vedeva da nessuna parte. È stato solo dopo che i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’edificio carbonizzato e hanno trovato la vittima incosciente che è stata finalmente tirata fuori. “È rimasta incosciente per sette minuti”, ha spiegato Barbosa in un emozionante video su Instagram. Poi ancora: “Questo ha causato danni alla circolazione dell’ossigeno nel suo cervello”. La trans era ancora viva: trasferita in un altro nosocomio, è morta il 21 febbraio.