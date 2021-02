Il cantante mascherato, il Lupo è Lino Guanciale? Le ipotesi

Fioccano gli indizi sull’identità del personaggio del Lupo de “Il cantante mascherato”, tra i nomi più gettonati, quello di Lino Guanciale.

L’ appuntamento con la finale “Il cantante mascherato“, condotto da Milly Carlucci, sarà venerdì 26 febbraio in prima serata e nel frattempo il toto-nomi è aperto! Il format vede una giuria, composta da Patty Pravo, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, che prova a smascherare i cantanti che si esibiscono sul palco, celati dietro ad un personaggio. Diversi sono indizi snocciolati nel corso delle puntate, per facilitare il gioco. Il Lupo è un personaggio particolarmente amato, ma chi si cela dietro il muso austero e gli occhi di ghiaccio? Per ora, il nome più gettonato è Lino Guanciale.

Il cantante mascherato, l’identità del Lupo

Orsetto, Pappagallo, Farfalla e Lupo: queste le maschere rimaste in gioco e che verranno svelate durante la finale del programma, in onda venerdì 26 febbraio. Proprio per questa occasione, Milly Carlucci ha riassunto tutti gli indizi finora in possesso della giuria per svelare l’identità del Lupo, in una live su Facebook insieme a Raimondo Todaro.

Uno degli indizi che ha svelato il Lupo nelle scorse puntate si riferisce alle sue origini umili: “Vengo da una famiglia umile ma con grande dignità. Non ho mai dimenticato valori e certezze.“. Molti hanno pensato allora all’attore Lino Guanciale, nome molto gettonato accanto a quello di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, in particolare, è stato tirato in ballo per un presunto accento campano che si riesce ad udire dalla voce del pupazzo e anche per la scelta di far duettare il Lupo con Anna Tatangelo.

Anche se Milly Carlucci ha specificato che la Tatangelo non sa chi si celi dietro la maschera del Lupo, Todaro ha fatto giustamente notare che il duetto con la Tatangelo potrebbe essere un ulteriore indizio della produzione. Riguardo alla finale, la Carlucci ha dichiarato: “La puntata si aprirà con lo smascheramento del perdente allo spareggio tra Orsetto e Farfalla. Poi i tre finalisti duetteranno con l’ospite e subito dopo ci sarà un altro svelamento. Infine le due maschere si contenderanno il primo posto esibendosi con i proprio cavalli di battaglia.”