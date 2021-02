Garrison, ritorno ad Amici: la reazione della gente fa paura FOTO

News Garrison ritorno Amici, l’insegnante di ballo e coreografo ha rimesso piede nello studio lasciato da tre edizioni e succede questo.

Garrison, che gradito ritorno ad ‘Amici‘. Il famoso coreografo, in passato un volto molto amato della trasmissione tv condotto da Maria De Filippi, è ricomparso durante la puntata del pomeriggio di mercoledì 24 febbraio 2021. Con lui c’erano anche Francesca Bernabini ed Emanuel Lo.

Ma è Garrison ad avere attirato tutte le attenzioni, memore dei suoi 17 anni di presenza tra i giurati. Lui non è più presente dal 2018, da quando si era sentito stanco, dopo un ciclo così lungo. E desideroso di fare altro. Però adesso non è detto che non ci siano i crismi per un ritorno, magari anche in altre vesti. Sui social network c’è un 100% di perfect score in favore del 65enne ballerino e coreografo statunitense. In diversi ‘sperano’ in un cambio definitivo con Lorella Cuccarini, per quanto non sia certo una proposta elegante. E chi lo vorrebbe incluso sin da subito nel corpo dei giurati di ‘Amici’. Lui è un personaggio sempre molto amato.

Garrison Amici, il ritorno come guest star che fa impazzire tutti

Tenetevi Lorellona nazionale e ridateci Garrison #Amici20 — angela (@eleutaeria) February 24, 2021

Lui sul finire del 2019 fu ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’. E lì il maestro di ballo e coreografo parlò a cuore aperto del difficile rapporto che ebbe con il padre. In particolare Rochelle descrisse un episodio di quando lui comunicò al papà di avere vinto una borsa di studio per la danza.

In seguito a questo, l’uomo gli tolse la casa presa per gli studi e tanto altro. “In seguito mi disse di trovarmi un lavoro serio, anche nel giorno della sua morte”. Inoltre ha parlato anche della mamma che aveva vissuto parte dell’infanzia in manicomio.