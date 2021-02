Gaia Servadio, chi è la figlia Allegra: prima moglie di Boris Johnson

News Gaia Servadio figlia, lei è Allegra e sposò prima di chiunque altra il primo ministro inglese Boris Johnson che poi ha avuto altre mogli.

Gaia Servadio figlia, non tutti sanno che Allegra Mostyn-Owen, nata nel 1964, era la prima moglie di Boris Johnson. I due si sposarono nel 1987 salvo poi divorziare nel 1993. E lui, giusto due settimane dopo avere riacquistato lo status di celibe, ha contratto delle seconde nozze con Marina Wheeler, sua amica d’infanzia e dalla quale ha avuto quattro figli. Successivamente Johnson avrà un quinto figlio da una relazione extraconiugale.

Hanno fatto seguito una separazione e la nascita di un sesto figlio da un’altra donna, la giornalista classe 1988 Carrie Symonds e più giovane di lui di 24 anni. I due hanno avuto il bimbo ad aprile 2020, mentre Boris Johnson era ricoverato per Covid. Per quanto riguarda Allegra, unica figlia femmina di Gaia Servadio con lo storico inglese William Mostyn-Owen (i due hanno avuto anche due maschi, n.d.r.), sembra che lei fece innamorare Boris Johnson apparendo quasi come un angelo botticelliano. La stessa Allegra però dirà che l’inizio del matrimonio rappresentò la fine della loro relazione. Non sono mancati i momenti di tensione, anche per via del carattere vulcanico di lui. Sembra che una volta i due litigarono ed Allegra si trincerò in casa per giorni e giorni, nel 1990.

Gaia Servadio figlia, Allegra è una donna di grande sensibilità

A non favorire il rapporto tra Allegra e Boris furono anche i pressanti impegni di lavoro di lui, ai tempi giornalista per il The Telegraph e corrispondente a Bruxelles. Pure questo non favorì le aspirazioni giornalistiche di Allegra all’Evening Standard. Lei, in quel fatidico 1990, era al seguito del marito ma scappò via da Bruxelles salvo poi ritornarci ed iscriversi ad un master universitario. Fu un suo estremo tentativo di salvare quella relazione. Ma era troppo tardi: Johnson, che apprezzava particolarmente le donne, intrecciò un rapporto con Marina Wheeler. Alla fine Allegra accettò di divorziare per il bene di entrambi e per consentire a lui di sposare la sua amante ed amica di infanzia. Lei intanto è diventata insegnante di inglese e di arte in una moschea nell’East London.

Lei è una esperta della cultura musulmana

Le sue classi erano composte interamente da donne musulmane. Poi in Pakistan, in occasione del matrimonio di una amica, Allegra ha conosciuto il suo secondo marito, Abdul Majid, con cui si è sposato nel 2010. I rapporti con Boris Johnson sono rimasti buoni ed ora sembrano più felici rispetto a quando furono sposati. Infatti Allegra dichiarò nel 2012 che lui è molto meglio da ex rispetto a quando fu suo marito. Esperta del mondo musulmano, lei ha ricevuto da più parti elogi per la delicatezza e la comprensione sempre mostrati nel trattare certi temi ai quali altre personalità e realtà occidentali non hanno mai saputo approcciarsi come fa lei.