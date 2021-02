Gaia Servadio, chi era il marito William Mostyn-Owen: storico inglese

William Mosty-Owen Gaia Servadio marito: lui sposò lei in prime nozze per poi prendere altre due mogli, la coppia ha avuto dei figli.

Gaia Servadio marito, lui era William Mostyn-Owen, un rinomato e famoso studioso di nazionalità inglese. L’uomo nacque il 10 maggio 1929 ed il suo decesso è avvenuto il 2 dello stesso mese, nel 2011. Mostyn-Owen era di famiglia nobile ed aveva tre fratelli ed una sorella. I maschi perirono tutti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, mentre il padre morì poco dopo la fine del conflitto.

Questo portò il futuro marito di Gaia Servadio ad ereditare, non ancora maggiorenne, la lussuosa residenza di famiglia di Woodhouse ed il castello di Aberuchill. Dopo essersi specializzato in Storia, William Mostyn-Owen lavrò per il Fogg Museum di Harvard e poi ebbe modo di trasferirsi negli Stati Uniti e di lavorare a quindi al Metropolitan Museum of Art di New York City. Lui ha vissuto in Italia a Firenze per 6 anni, a causa del suo lavoro, che lo portò a diventare uno dei massimi esperti del Rinascimento.

Gaia Servadio marito, William Mostyn-Owen si è sposato altre due volte

In seguito la sua esperienza lo ha condotto per più di 30 anni a lavorare per Christie’s, la nota casa d’aste con sede a Londra. In Italia lui conobbe Gaia Servadio, che fu la sua prima moglie. I due si sposarono il 28 settembre 1960 e rimasero insieme fino al 1989. Quel matrimonio portò alla nascita dei figli Owen (1962), Allegra (1964) ed Orlando (1973). Tutti loro si trasferirono nel castello che apparteneva a lui. In seguito lo storico si è unito in matrimonio prima a Faith Clark e poi a Jane Martineu. L’unione nuziale con la Clark durò solamente per pochi mesi, mentre con la Martineau si scambiò il si nel 1992. Per quanto riguarda Allegra, lei ha sposato il primo ministro inglese Boris Johnson. È stata la sua prima moglie. Invece Orlando ha intrapreso la carriera di pittore.