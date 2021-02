Emma Marrone, una t-shirt per fare innamorare tutti FOTO

Su Instagram Emma Marrone rivolge un bel consiglio a tutti i suoi followers. E ciò che scrive è una verità incontestabile.

Emma Marrone dà a tutti noi un consiglio che ci aiuterà a vivere meglio. “Prendila con filosofia”. Verissimo. Qualunque cosa succeda, lasciamo che le cose ci scorrano addosso. Se son belle notizie, gioiamone. Se sono meno piacevoli, facciamocene una ragione, pur agendo al massimo delle nostre possibilità per migliorare la situazione.

Ma in generale, mostrare una preoccupazione eccessiva sempre e comunque non è l’atteggiamento giusto. E ce lo dice proprio Emma Marrone che ne ha vissute di difficoltà, nel corso della sua vita. Per tre volte lei è finita in sala operatoria allo scopo di contrastare una brutta malattia che l’aveva colpita. Ed ogni volta lei ce l’ha fatta, tornando più carica e grintosa di prima. La cantante è un vulcano di energie e di ottimismo ed anche per questo motivo i suoi fans la amano. Ed è bello che, a questo suo consiglio, lei aggiunga anche due scatti pubblicati a casa. E nei quali si mostra al naturale, senza trucco, senza abiti eleganti né altre ricercatezze tipiche delle star.

Emma Marrone, la semplicità che conquista tutti

Noi la vediamo per quello che è, una ragazza acqua e sapone, semplice e per questo adorabile. Di recente la cantante originaria del Salento ma nata a Firenze 36 anni fa ha attuato una felice collaborazione con una sua illustre collega e conterranea.

Si tratta di Alessandra Amoroso, con la quale ha inciso il singolo ‘Pezzo di Cuore’. La canzone ha visto anche la realizzazione di un apposito videoclip. Tutte e due poi sono molto legate a Maria De Filippi, che è risultata decisiva anni fa nel lanciarle nel mondo della musica italiana con ‘Amici’.