Coppia muore in un incidente gravissimo, lasciano orfani quattro figli

La coppia è morta in un incidente che ha coinvolto ben 6 macchine: le tre figlie ed il figlio non erano con loro.

La coppia è rimasta coinvolta in un incidente fatale a Wythall (nel Worcestershire), poco dopo le 4 del pomeriggio del 22 febbraio. Nonostante l’identità della donna sia rimasta ancora un segreto, la stampa di Birmingham è riuscita a parlare con un parente dell’uomo, che lo ha identificato come Mohibur Rahman.

Un incidente enorme

La polizia del West Mercia Police ha provato a ricostruire la vicenda: secondo le forze dell’ordine la Honda Civic nera della coppia stava viaggiando verso sud quando è stata coinvolta nell’incidente, proprio davanti ad un punto Esso. Pezzi del distributore di carburante sono poi finiti per la strada, in mezzo al traffico della strada adiacente. La polizia sta cercando testimoni per completare in quadro della situazione.

Altre due persone sono state portate d’urgenza all’ospedale Queen Elizabeth di Birmingham. Uno dei due è in condizioni stabili, mentre l’altro è in codice rosso per via delle ferite gravi riportate in seguito alla collisione. Una quinta persona è stata portata al pronto soccorso per ferite di piccolo conto, mentre la sesta persona coinvolta è stata lasciata libera di tornare a casa subito.

“Sfortunatamente, entrambe le persone a bordo della Honda Civic sono morte sul colpo, ed in questo momento terribile i nostri pensieri vanno alla famiglia” ha commentato il Sergente Leon Westwood. “Molti paramedici sono arrivati sulla scena per poter arrivare, così come l’ambulanza; un civile, che in quel momento stava guidando nella direzione opposta a quella dell’incidente, è in ospedale in condizioni stabili”. E’ probabile che la polizia stia aspettando che questo testimone oculare si riprenda per farsi raccontare cosa è successo.