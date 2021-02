La compagnia aerea più sicura durante la pandemia di Covid-19

Qual è la compagnia aerea che, durante la pandemia mondiale di Coronavirus, è stata premiata come la più sicura dagli utenti?

Viaggiare in aereo non è stata sicuramente la priorità di questo 2020. Anzi. Fra lockdown e situazioni difficili per via dell’emergenza sanitaria i viaggi e i trasporti aerei hanno subito una durissimo stop.

Nonostante questo, ci sono alcune compagnie aeree che hanno comunque ottenuto e soprattutto mantenuto la fiducia dei passeggeri. Proprio come la Qatar Airways che in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo ha saputo garantire elevati standard di sicurezza, ma anche ottime possibilità di rimborso in caso di cancellazione del volo. Elemento quanto mai cruciale per garantire un senso di sicurezza nei clienti.

La classifica di eDreams

eDreams, come ogni anno ha stilato la classifica delle migliori compagnie aeree. Ma per il 2020 ha leggermente modificato le categorie e i parametri che hanno portato all’elezione della top ten proprio per tenere conto delle esigenze anomale di questo 2020 appena concluso. Sono state quindi raccolte le opinioni dei passeggeri su temi importanti come la sicurezza, l’affidabilità, i prezzi, i rimborsi e la qualità dell’esperienza. Da questo studio oggi esce una panoramica molto interessante sul panorama dei viaggi all’estero.

Il trionfo di Qatar Airways

Come vi abbiamo anticipato al primo posto troviamo la Qatar Airways. Secondo posto per la compagnia statunitense Delta Airlines e medaglia di bronzo per All Nippon Airways. La classifica dal quarto al decimo posto vede poi: KLM Royal Dutch Airlines, British Airways, Turkish Airlines, Etihad Airways, Singapore Airlines, Lufthansa e United Airlines.

I punti di forza

I punti di forza della Qatar Airways sono svariati e, come riporta eDreams, uno dei più importanti è sicuramente la facilità di ottenere un rimborso e le tempistiche relativamente brevi per riceverlo.

Altro elemento che è valso il primo posto a questa compagnia aerea è sicuramente la bassa percentuale di voli cancellati, la flessibilità di prenotazione e anche le misure di sicurezza. Va detto che in questa categoria ci sono altre compagnie che hanno ottenuto un risultato da podio come All Nippon Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines e Ethiad Airways.

Insomma, viaggiare all’estero in questo 2020 e prendere un aereo sicuramente non è stata cosa semplice, anzi. Le difficoltà e le paure sono state moltissime, ma nonostante questo grazie a eDreams abbiamo capito quali sono le compagnie aeree che si sono distinte per merito!