Can Yaman stupisce tutti: l’attore comparirà in una nota serie tv italiana

L’oramai celebre attore Can Yaman ha sorpreso tutto il pubblico con un inaspettato annuncio. L’uomo comparirà in una fiction su Rai 1.

È oramai da diverso tempo che il celebre Can Yaman ha addosso le luci di tutti i riflettori italiani. Si è sentito molto parlare dell’attore, prima per la seguitissima serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno, e in seguito per la liaison romantica con la splendida Diletta Leotta. Pare però che l’uomo non abbia finito di sorprendere e lasciare a bocca aperta i telespettatori. Comparirà infatti in una nota fiction tutta italiana. Scopriamo insieme di qualche serie si tratta.

Leggi anche->Il paparazzo Paolone smaschera Can Yaman e Diletta Leotta: tutto finto

L’attore più chiacchierato del momento ha dunque lasciato di sasso tutto il pubblico. Pare proprio che l’uomo farà la sua comparsa nell’ultimo episodio di una seguitissima fiction. Si tratta di Che Dio Ci Aiuti 6. La puntata finale della serie tv andrà in onda giovedì 11 Marzo, e verrà trasmessa sulla rete ammiraglia. I telespettatori e i fan più accaniti sono tutti dunque curiosi di scoprire che cosa ci riserverà Yaman e, soprattutto, nelle vesti di quale personaggio.

Leggi anche->Diletta Leotta e Can Yaman avvinghiati: scandalo sui social

Una foto in rete diffusa anche da Dagospia sta già circolando sul web, e mostra chiaramente Yaman impegnato sul set della celebre fiction. L’uomo reciterà in un cameo e sono tutti curiosi di vedere che cosa combinerà all’interno del famoso convento. Riuscirà a portare un po’ di scompiglio nella vita di Azzurra? Sono tutti in trepidante attesa di scoprirlo giovedì 11 Marzo 2021.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Can Yaman, l’attore turco reciterà nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti

La notizia è oramai ufficiale: il celebre attore Can Yaman reciterà durante l’ultimo episodio della famosissima fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti 6. È stato lui stesso a confermarlo, e lo ha fatto tramite alcune Instagram stories. L’uomo non ha potuto rivelare altri dettagli in merito, dal momento in cui è ancora tutto top secret. Alcune indiscrezioni sono però già in circolo e sussurrano che il personaggio di Yaman potrebbe proprio far perdere la testa alla splendida Azzurra. A questo punto i telespettatori sono tutti sulle spine, e non vedono l’ora di poter finalmente assistere all’ultimo episodio della serie.