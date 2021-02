Bruce Springsteen accusato di guidare ubriaco: ecco la sentenza

Cadono le accuse di guida in stato di ebbrezza nei confronti di Bruce Springsteen: il suo livello di alcol nel sangue era ben al di sotto del limite. Ma il Boss dovrà pagare una multa di 500 dollari.

Bruce Springsteen, 71 anni, è apparso oggi in giudizio davanti al tribunale federale del New Jersey. Il Boss era stato arrestato a novembre per guida spericolata e in stato di ebbrezza. Un agente lo aveva visto consumare un “bicchierino” di tequila con i fan dopo aver accostato la sua moto per posare per un selfie: a suo dire, il cantante odorava fortemente di alcol”, aveva gli “occhi vitrei” e “barcollava”. Springsteen avrebbe ammesso di aver consumato alcol, ma si era rifiutato di sottoporsi al test sul posto. Il suo livello di alcol nel sangue è stato successivamente testato dalla Polizia ed è risultato pari allo 0,02 per cento, un quarto del limite legale nel New Jersey (0,08).

Bruce Springsteen scagionato ma multato

I pubblici ministeri hanno ritirato le accuse di guida spericolata e in stato di ebbrezza nei confronti di Bruce Springsteen per mancanza di prove. Il cantante ha riconosciuto di aver bevuto alcolici all’interno del Gateway National Park, a Sandy Hook, il 14 novembre, e che era consapevole che all’epoca era illegale. “Ho bevuto due piccoli bicchierini di tequila”, ha detto al giudice.

Fonti vicine a Springsteen avevano precedentemente messo in dubbio la legittimità dell’arresto della star, biasimando l’eccesso di zelo delle forze dell’ordine. La legge americana dice però che assumere alcolici in un parco nazionale è un reato federale, con una pena massima di sei mesi di carcere e multe fino a 5.000 dollari (la libertà vigilata può anche durare fino a cinque anni). Per questa volta la star se la caverà con una multa da 500 dollari.

