Il match tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le sconfitte della Juventus di misura contro il Porto, la scorsa settimana, e della Lazio ieri travolta in casa dal Bayern Monaco, tocca stasera all’Atalanta – che sfida in casa il Real Madrid – provare a evitare il tracollo delle italiane in Champions League. La Dea, dunque, è chiamata a ‘salvare la faccia’ in queste partite di andata.

La squadra di Gasperini, reduce da due vittorie consecutive in campionato e in finale di Coppa Italia, affronta dunque per la prima volta nella sua storia il Real Madrid. In contemporanea, si affrontano Borussia Mönchengladbach e Manchester City. I tedeschi sono in crisi di risultati e latitano all’ottavo posto in Bundesliga, i loro avversari sono in testa alla Premier League.

Precedenti di Borussia Mönchengladbach – Manchester City e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Puskas Arena di Budapest si gioca in campo neutro in base alle norme anti Covid messe in campo dall’Uefa ed è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Football (numero 203 del satellite, numero 474 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Quattro in tutto le sfide disputate tra queste due formazioni e gli inglesi sono in vantaggio avendone vinte tre e pareggiata soltanto una. Tutte e quattro le partite si sono giocate nei gironi di Champions League tra le stagioni 2015-2016 e 2016-2017. Il primo scontro in assoluto è datato 30 settembre 2015 e gli inglesi in imposero per due a uno, quindi al ritorno vinsero per quattro a due. Nella stagione successiva, prima la vittoria inglese per quattro a zero, quindi l’uno a uno in terra tedesca.

Borussia Mönchengladbach e Manchester City, le due squadre in campo: le formazioni

Rose e Guardiola stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: