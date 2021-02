Il match tra Atalanta e Real Madrid è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le sconfitte della Juventus di misura contro il Porto, la scorsa settimana, e della Lazio ieri travolta in casa dal Bayern Monaco, tocca stasera all’Atalanta – che sfida in casa il Real Madrid – provare a evitare il tracollo delle italiane in Champions League. La Dea, dunque, è chiamata a ‘salvare la faccia’ in queste partite di andata.

La squadra di Gasperini, reduce da due vittorie consecutive in campionato e in finale di Coppa Italia, è tra le formazioni italiane che appaiono in questo momento maggiormente in forma in questo momento. Di fronte, si trova oggi la squadra più titolata a livello europeo, con ben 13 tra Coppe Campioni e Champions League in bacheca, e seconda al momento nella Liga.

Precedenti di Atalanta – Real Madrid e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo vede dunque di fronte la squadra di casa dell’Atalanta e il Real Madrid, campione di Spagna in carica, ed è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, sui canali 201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Mai prima di questa sera c’era stato un confronto ufficiale tra queste due formazioni, anche per la scarsa esperienza europea della squadra di Bergamo. Due soli i precedenti dell’Atalanta contro una squadra spagnola in Champions League: parliamo delle due partite della scorsa stagione contro il Valencia, con i bergamaschi che segnarono in tutto otto gol subendone quattro. Finì infatti quattro a uno a Bergamo e quattro a tre sempre per l’Atalanta in Spagna, partite questo che furono poi oggetto di polemiche, perché giocate mentre la pandemia Coronavirus si diffondeva.

Atalanta e Real Madrid, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Zidane stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: