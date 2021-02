Arisa, dedica speciale per Sanremo: “Sei calore e mi fai stare bene” FOTO

By

Ancora una volta assisteremo al binomio Arisa Sanremo. E stavolta lei canterà per un motivo più profondo che mai, anche in duetto.

Arisa è pronta per il Festival di Sanremo 2021. La cantante nativa di Genova ma con famiglia di origi lucane si esibirà con il brano ‘Potevi fare di pi’, appositamente scritto per lei da Gigi D’Alessio. E nella serata dei duetti la 38enne omaggerà una figura che manca a tutti, nel panorama della musica italiana. Si tratta di Pino Daniele, del quale Arisa canterà uno dei suoi brani più celebri, ‘Quando’. E lo farà con Michele Bravi in qualità di guest star accanto a sé sul palco del teatro Ariston.

Ora lei scrive su Instagram queste parole. “Caro Michele, è bello averti con me nell’interpretazione di “quando”. Mantieni il bacio, anche se non ci baceremo, e maneggiami con cura a sette passi di distanza. Un secondo prima di salire sul palco penserò alla storia del mio corpo, e al fatto che tutte le poesie sono d’amore. Quando un desiderio cade, rimane la promessa dell’alba che ci lascia senza fiato dopo una notte insonne a contemplare la geografia del buio. Ti voglio bene Mic, sei bello e speciale. La tua voce sa di terra bagnata e foglie spugnate dal temporale estivo, sei calore e mi fai stare bene. E grazie assaje Pino. Sei nei nostri cuori e nelle nostre orecchie, ci sei sempre Maestro”.

Arisa Sanremo, ancora una volta lei torna al Festival

Lei con Sanremo ha un rapporto speciale. Tutti noi ce la ricordiamo quando si fece conoscere con ‘Sincerità’. Brano cantato da tutta Italia in qualunque momento del giorno. in auto, a fare la spesa, in sala d’attesa dal medico. Allora vinse da esordiente. Poi nel 2012 Arisa ha ottenuto un secondo posto con ‘La Notte’.

Un altro successo giunse successivamente, nella edizione del 2014, grazie alla canzone dal titolo ‘Controvento’. Ed oggi come allora l’artista continua ad essere amata da tutti.