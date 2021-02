Antonio Conte, 10 milioni sequestrati: chi è il broker che l’ha truffato

Dieci milioni sequestrati all’ex consulente finanziario dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte: ecco chi è il broker che l’ha truffato

L’Inter continua a dominare in Serie A con Antonio Conte che è tornato finalmente sorridente dopo gli ultimi risultati importanti. L’allenatore leccese, però, in passato è stato truffato dall’ex consulente finanziario per circa 30,6 milioni di euro. A Massimo Bochicchio, questo è il profilo del broker, sono stati sequestrati beni per circa 10 milioni di euro come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, tra cui è presente anche un Picasso. Inoltre, come si legge la Procura di Milano gli ha contestato anche il reato di riciclaggio.

Antonio Conte, tante opere ritrovate per Bochicchio

Per il signor Bochicchio sono stati rinvenuti diversi conti correnti e tanti appartamenti, tra cui uno a Cortina e un magazzino di Roma: sono stati scoperti anche quadri di Giacomo Balla e l’arredo della sua residenza di Londra. A Londra aveva gestito i risparmi di molti personaggi famosi, tra cui anche l’agente Federico Pastorello. E non solo, tra i suoi clienti ci sono stati tanti personaggi famosi come l’ex ct della Nazionale Marcello Lippi, suo figlio Davide, l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, l’ex terzino francese della Juventus Patrice Evra, il designer Achille Salvagni e l’ambasciatore Raffaele Trombetta.