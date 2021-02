Alexandre Wayaffe, chi è il figlio di Corinne Clery: età, liti, lavoro

L’unico figlio che Corinne Clery abbia mai avuto è Alexandre Wayaffe. Ma con lui il rapporto si è interrotto per un motivo controverso.

Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Clery, è al centro della conversazione che la famosa attrice francese intratterrà a ‘Oggi è un altro Giorno’. Al cospetto della conduttrice Serena Bortone, la 70enne parigina non risparmia dettagli sull’uomo, nato dalla sua relazione con Hubert Wayaffe.

Anche quest’ultimo era un attore di nazionalità francese. Dalla passione travolgente con lui, nacque Alexandre Wayaffe, che è il solo figlio che Corinne Clery abbia mai avuto. La coppia si era sposata nel 1967, con la Clery appena 17enne. E poco tempo dopo è nato lui, Alexandre. Che però con sua madre non si parla più dal 2016. Lui non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo. I problemi sono sorti in seguito al trasferimento in campagna da parte di lei. Questo avvenimento ha portato suo figlio ad assumere di colpo un atteggiamento molto più pesante e compulsivo, fino al punto da diventare opprimente. Il tutto sarebbe da ricondurre ad una patologia mentale. Fatto sta che Corinne Clery ha sviluppato una condizione psicosomatica.

Alexandre Wayaffe, Corinne Clery dura: “Non mi manca affatto”

Suo figlio sarebbe affetto da un problema legato alla sua personalità. In passato Alexandre è stato anche sposato ma per via della instabilità dimostrata sembra che abbia divorziato. La 70enne francese in passato ha ammesso che suo figlio Alexandre aveva mostrato un atteggiamento atto a controllarla. Alla fine lei l’ha cacciato di casa e questo ha fatto si che ogni rapporto venisse troncato.

“E francamente non mi manca”, disse la Clery nel 2018 nel corso di una intervista a ‘F’. Lei è convinta che le tensioni nate da questo rapporto malato abbiano contribuita a farla ammalare. Al punto che aveva dovuto assumere spesso del cortisone perché le comparivano dei gonfiori improvvisi dopo alcuni momenti di stress.