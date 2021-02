Tuo padre è morto così, Carlo Conti sotto choc per il gesto della madre

Carlo Conti ha raccontato di essere rimasto scioccato quando la madre lo ha messo di fronte al fatto che poteva morire come il padre.

Carlo Conti è uno dei conduttori più famosi e amati d’Italia. Della sua carriera si conosce praticamente tutto e anche gran parte della sua vita sentimentale è nota al grande pubblico. In passato è stato fidanzato con Roberta Morise, ex valletta de L’Eredità, ma la loro relazione è terminata prima che i due potessero convolare a nozze. Attualmente il conduttore è sposato con la costumista Francesca Vaccaro, dalla quale nel 2014 ha avuto il figlio Matteo.

Proprio la Morise tempo addietro ha raccontato un aneddoto riguardante il matrimonio tra Francesca e Carlo. La soubrette lo ha scoperto per caso, quando un’amica comune le ha detto di aver ricevuto l’invito per le nozze. Quell’essere all’oscuro delle nozze l’ha fatta infuriare al punto da portarla a chiamare l’ex e chiedergli spiegazioni: “Ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono”, ha spiegato Roberta, raccontando in seguito la conversazione: “È vero che ti sposi con Francesca? Lui è stato vago: È vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando”. Era evidente che glielo volesse celare e lei gliel’ha sottolineato: “Ma se ci sono già gli inviti?”.

Carlo Conti, il gesto della madre per allontanarlo dalle sigarette

Un altro aneddoto curioso e sconosciuto ai più riguarda il modo in cui la madre lo ha convinto a non fumare le sigarette. Sappiamo che Carlo è cresciuto senza padre, poiché questo è morto quando aveva appena 18 mesi. Quando il conduttore è arrivato all’età in cui solitamente si provano o si è tentati a provare le sigarette, la donna ha deciso di compiere una scelta estrema.

A confidare come mamma Lolette lo convinse a non toccare le sigarette è stato lo stesso conduttore, ammettendo di essere stato colto di sorpresa e di essere rimasto tanto scioccato da non avvicinarsi nemmeno al tabacco: “Mi fece provare una sigaretta lei, e disse: ‘Sappi però che tuo padre è morto per questo'”. Da lì non ha più fumato una sigaretta”.

