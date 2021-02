Tommaso Zorzi Dayane Mello, lui la disintegra: “Fingi amore” VIDEO

Che scontro Tommaso Zorzi Dayane Mello. Il milanese demolisce la modella brasiliana spiegando punto per punto perché la ritiene falsa.

Tommaso Zorzi Dayane Mello, va in scena al Grande Fratello Vip un altro feroce scontro. Questa volta riguarda l’influencer milanese e la modella brasiliana. L’attacco del primo avviene sotto agli occhi di Stefania Orlando ed Andrea Zelletta, che assistono in silenzio alla critica netta e diretta del giovane influecer nei confronti della 31enne sudamericana.

Leggi anche –> Antonella Elia Samantha De Grenet, nuovo feroce scontro: “La pagherai”

“La tua maschera è caduta, sei una grandissima stratega e che pur di avere una clip inventi delle cose false, falsissime. Non dimostri rispetto per chi nutre sentimenti veri e profondi”. L’arringa di Tommaso Zorzi è feroce e demolisce Dayane Mello in tutto e per tutto. “Dopo tutte le cose che hai detto sul conto mio e di Francesco (Oppini, n.d.r) io non posso starmene zitto. Stai facendo le stesse cose con Rosalinda. Sei tutto e il contrario di tutto. Come fai a dire a Rosalinda di amarla per poi nominarla alla fine della puntata?”. E poi arriva una domanda diretta di Tommaso a Dayane: “Ma tu sai veramente cosa vuol dire amare?”.

Leggi anche –> Dayane Mello spiazza tutti: interrotta la dichiarazione d’amore ad Adua

Tommaso Zorzi Dayane Mello, il pubblico si spacca su chi abbia ragione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TRASH POWER 🚀 (@trashpower_)

Un attacco che porta l’utenza del Grande Fratello Vip a spaccarsi letteralmente in due, con una platea che si schiera in favore di uno ed un’altra che è invece convinta della buonafede di Dayane Mello. C’è chi si dice del tutto d’accordo con Tommaso e giustifica lo sfogo di quest’ultimo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Dayane e Rosalinda, faccia a faccia intenso: cosa è successo

“Ecco perché lei si lamenta di non riuscire a trovare un uomo”. Ma non manca chi si augura che possa essere lei a vincere questa edizione del Grande Fratello Vip. Che volge al termine, con l’ultimo atto fissato al prossimo 1° marzo.