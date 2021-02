Stastera in tv: Dimartedì, ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti

Cosa c’è da aspettarsi dalla nuova puntata di “Dimartedì”, il programma di approfondimento, condotto da Giovanni Floris. Questa sera su La7.

Questa sera in onda su La7 in prima serata il talk show di approfondimento condotto da Giovanni Floris, “Dimartedì“, che guida lo spettatore tra i maggior avvenimenti dell’attualità del nostro Paese con tanti ospiti e servizi. Come di consueto, anche durante la puntata di oggi, tanti i temi toccati e presentati allo spettatore, con ampio spazio soprattutto per l’emergenza sanitaria e la situazione politica. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi 23 febbraio.

Dimartedì, ecco tutti gli ospiti e i servizi

Naturalmente sarà dato ampio spazio alla situazione Covid-19 e la situazione politica attuale, con tanti e diversi ospiti illustri che aiuteranno gli spettatori a raccapezzarsi e a capirci qualcosa di più sul nuovo esecutivo, formato da poco. Mario Draghi, infatti, che ha sostituito il premier uscente Giuseppe Conte, è il nuovo capo del governo che ha appena ottenuto la fiducia e ha annunciato la linea che intende prendere con il nuovo esecutivo, all’insegna dell’impegno per l’ambiente, l’economia e, naturalmente, la situazione pandemica.

Un altro argomento caldo è quello della somminsitrazione dei vaccini e di come le Regioni stanno gestendo le dosi previste. Non sempre con modalità e tempi giusto, vedremo, mentre le nuove varianti del Covid stanno facendo paura in tutto il mondo e si diffondono. Il Governo ha dato recentemente il via alla somminsitrazione del vaccino prodotto dalla casa farmaceutica AstraZeneca per gli ultra 65enni, ma non si riesce ad arrivare ad una produzione italiana. Di questo Floris parlerà insieme a esperti, opinionisti e giornalisti per guidare lo spettatore.

Come di consueto, gli approfondimenti saranno accompagnati dagli immancabili sondaggi di Nando Pagnoncelli, per fare il punto della situazione. L’appuntamento di oggi 23 febbraio è previsto per questa sera alle 21,30 circa, quindi in prima serata, su La7 con Giovanni Floris.