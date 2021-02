Stasera in tv, Le Iene Show: tutte le anticipazioni del 23 febbraio

Stasera in tv, martedì 23 febbraio, andrà in onda un nuovo appuntamento con Le Iene Show in prima serata su Italia 1.

Stasera, martedì 23 febbraio 2021, su Italia 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con “Le Iene Show“. Il programma di inchieste nato da un’idea di Davide Parenti, al momento è in onda solo il martedì.

Da metà marzo “Le Iene Show” tornerà al suo classico doppio appuntamento settimanale, ma per il momento è in onda soltanto il martedì sera dalle 21:20 circa su Italia 1. La puntata è condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, con le voci della Gialappa’s Band. Per le puntate che andranno in onda il giovedì sera, invece, si alterneranno alla conduzione il trio maschile di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Uno dei servizi in onda questa sera vedrà Rocco Casalino rispondere a un fuoco di domande, nell’intervista della serata all’ex portavoce del presidente del Consiglio.

Le Iene Show, i servizi in onda martedì 23 febbraio su Italia 1

Questa sera Luigi Pelazza presenterà un reportage dal titolo “Il triangolo del crack a Torino“, che documenta la zona dello spaccio di droga nella città, dove il degrado lascia spazio al traffico e al consumo. I pusher sono in ogni angolo di strada e il livello d’uso è altissimo e, chi non riesce a permettersi le dosi, arriva anche a prostituirsi. Ismaele La Vardera racconterà una vicenda che ha colpito un piccolo paese nella provincia di Palermo: Castronovo di Sicilia. Il giorno di Natale, le celebrazioni della Santa Messa hanno dato vita ad un focolaio a causa delle 16 persone positive al Coronavirus.

Nell’episodio in onda questa sera de “Le Iene Show“, la prima vittima degli scherzi sarà Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste del “Grande Fratello Vip“. Le Iene faranno credere alla showgirl che le hanno hackerato il profilo Instagram e che qualcuno abbia pubblicato a suo nome della parole di accusa di Matilde Brandi, Francesco Oppini e altri protagonisti del reality. I complici saranno Nicolò De Devitiis e Marzia, la sorella della conduttrice. Questi e molti altri servizi questa sera in onda su Italia 1.