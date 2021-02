Simona Tagli, la verità sulla relazione con Antonio Zequila durata 7 anni

La coppia Simona Tagli Antonio Zequila rimase insieme per 7 anni. Il suo fidanzamento giunse “per una assurda scusa da parte di lui”.

Simona Tagli Antonio Zequila, una coppia che per 7 anni riempì le pagine di cronaca rosa. Ma poi quell’amore è finito male. E lui sembra essersene dimenticato fin troppo in fretta, a giudicare dal fatto che non ne ha mai parlato un anno fa, quando ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’.

Inoltre anche la lunga lista di flirt con donne belle e bellissime che vengono attribuite al 57enne attore originario di Atrani, in provincia di Salerno, sembra avere portato quest’ultimo ad archiviare quella lunga relazione. Ma Simona Tagli ne ha parlato nella primavera del 2020, criticando il suo ex partner. “Hai raccontato le tue avventure amorose a destra e a manca, tralasciando quella più importante. Che poi avventura non era, ma un rapporto d’amore sincero”. La Tagli sembrava ricordare con affetto quel fidanzamento, avvenuto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

Simona Tagli Antonio Zequila, perché finì: “Che scusa assurda inventò lui”

Lei era molto invidiata per essere uno dei volti principali di ‘Domenica In’, “mentre tu non avevi fatto nulla”, disse mesi fa Simona Tagli su Antonio Zequila. Sembra che a troncare di colpo quella relazione sia stato lui. Ed in maniera tanto inattesa quanto esilarante, come proprio Simona Tagli ci ha tenuto a sottolineare. “Venne a casa mia e mi disse di avere conosciuto Sharon Stone. Sarebbe andato a vivere con lei a Los Angeles”.

Anche lei poi ha avuto un’altra relazione, con Francesco Ambrosoli. Da quest’altra unione, a sua volta finita, è nata la loro figlia Georgia nel 2005. Ma la Tagli non ha mancato di sottolineare che è passata anche per una lunga strada di castità durata ben 10 anni.