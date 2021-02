Simona Tagli, chi è l’ex compagno Francesco Ambrosoli: hanno una figlia

By

Gossip Simona Tagli ex compagno: lui è Francesco Ambrosoli ed è l’uomo con il quale la soubrette ha avuto una figlia nel 2005.

Simona Tagli al suo ex partner Francesco Ambrosoli ha dato la figlia Giorgia. La ragazza è nata nel corso del 2005 e proprio lei ha fatto si che questa sia la più importanti delle storie d’amore vissute dalla cantante e volto televisivo. Stella del piccolo schermo in particolare tra gli anni ’80 e ’90, la Tagli è passata anche tra le braccia di Antonio Zequila. Ma è in seguito che sarebbe avvenuta una svolta importante, proprio con Francesco Ambrosoli.

Leggi anche –> Simona Tagli, la verità sulla relazione con Antonio Zequila durata 7 anni

Oggi lei si è data al Buddhismo, anche se la decisione di restare casta è avvenuta per un voto alla Madonna di Lourdes. Prima di Ambrosoli, lei sposò Fabio Anelli nel 1997. Proprio l’incontro con Francesco, futuro padre di sua figlia Georgia, la portò a separarsi da Anelli dopo soli 3 anni di unione come marito e moglie. Purtroppo anche con Ambrosoli non è andata bene. E ha coinvolto suo malgrado anche Giorgia, quando quest’ultima era ancora molto piccola.

Leggi anche –> Simona Tagli, il voto di castità: “Oltre 10 anni senza avere rapporti”

Simona Tagli ex, la battaglia legale per la custodia della figlia

Tra Simona Tagli e l’ex marito sorse una battaglia legale per la custodia, dopo la partecipazione della soubrette a ‘L’Isola dei Famosi’ nell’edizione del 2006. Alla fine, nonostante l’esperienza in tv allora durò solo 6 giorni (la Tagli rinunciò proprio per ritornare dalla piccola Giorgia, che aveva solo 1 mesi, n.d.r.) il giudice ha dato ragione a lei

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Clementino in ospedale, quali sono le sue condizioni FOTO

Anche se la Tagli alla fine affermò che, in tribunale “le donne che fanno parte del mondo dello spettacolo non sono ben viste”. Oggi però è lei a provvedere alla crescita della adolescente ed ormai quasi maggiorenne figlia. E lo fa in totale autonomia. Questo lascia presagire come il rapporto con l’ex marito sembra essere del tutto interrotto.