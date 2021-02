Sanremo, Ibrahimovic si allenerà tre giorni in Riviera

Zlatan Ibrahimovic è atteso al Festival di Sanremo nella settimana che va dal 2 al 6 marzo

La partecipazione di Ibrahimovic al Festival di Sanremo si farà. Non sono valse le proteste dei tifosi rossoneri, imbufaliti per il fatto che il calciatore sia costretto a stare lontano dal gruppo per diversi giorni per questioni di business. L’attaccante svedese del Milan guadagnerà circa 250.000 euro complessivi per esserci sempre, tranne il mercoledì quando è prevista una gara di campionato della sua squadra. I rossoneri, infatti, affronteranno l’Udinese nel turno infrasettimanale già programmato dal calendario del campionato di serie A. Saranno cinque le serate in programma al Festival che partirà il 2 e terminerà il 6 marzo. Tuttavia, fonti vicine al club rossonero fanno sapere che è previsto un incontro tra lui, l’allenatore Pioli e il dirigente rossonero Paolo Maldini. I tre si incontreranno dopo la sfida del Milan alla Roma. Il risultato potrebbe cambiare il programma di partecipazione.

Sanremo, Amadeus svela il programma per Ibra

Intanto Amadeus ha fatto già sapere il suo di programma: “Non ho chiamato Ibrahimovic il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell’Inter, ho aspettato un giorno… È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato”. L’attaccante svedese dovrebbe partire il martedì per essere presente alla serata di apertura. Poi il giorno dopo volerà in campo a giocare contro l’Udinese e fare poi rientro a Sanremo.

In Riviera resterà tre giorni e si allenerà da solo in una struttura messa a disposizione dal club che gli affiancherà anche qualcuno dello staff. Dopo i tre giorni dove alternerà allenamenti alle serate al festival, Ibrahimovic raggiungerà poi la squadra domenica per scendere di nuovo in campo.

