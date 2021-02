Ancora paura per la Royal Family: il principe Filippo ricoverato, situazione preoccupante, ha un’infezione e deve restare in ospedale.

Stanno destando preoccupazione le condizioni del marito della Regina Elisabetta: il principe Filippo infatti si trova ormai da una settimana in ospedale. Il duca di Edimburgo è in cura per un’infezione e non dovrebbe lasciare l’ospedale per diversi giorni. Lo ha detto Buckingham Palace in una nota diffusa pochi minuti fa.

Il principe Filippo, 99 anni, è stato ricoverato al King Edward VII’s Hospital di Londra lo scorso martedì per precauzione dopo essersi sentito male. È “a suo agio e risponde alle cure”, fanno sapere da Buckingham Palace. Ma è chiaro che con il passare delle ore e dei giorni, un po’ di preoccupazione in più serpeggi nella famiglia reale.

Ricoverato il principe Filippo: quali sono le sue condizioni

A Sky News è intanto intervenuto il Principe Edoardo: il conte di Wessex ha detto che suo padre “non vedeva l’ora” di lasciare l’ospedale e si sentiva molto meglio. Sia il duca che la regina, 94 anni, hanno ricevuto le vaccinazioni Covid-19 il mese scorso. Il ricovero in ospedale del principe Filippo non sarebbe dunque correlato al Coronavirus, né tantomeno sarebbe legato a un effetto collaterale del vaccino. Nei giorni scorsi, erano apparse le immagini dell’arrivo in ospedale del principe Carlo, erede al trono britannico, per trovare il padre.

Da mesi la Regina Elisabetta e il marito sono isolati dal resto del mondo. La coppia, che ha celebrato il suo 73° anniversario di matrimonio lo scorso novembre, ha trascorso il lockdown al Castello di Windsor con un piccolo staff domestico. Una fonte interna a Buckingham Palace aveva detto in precedenza che il duca di Edimburgo, che compirà 100 anni a giugno, era entrato nell’ospedale di Marylebone da solo. Insomma, da parte della Royal Family e del suo staff sono molte le rassicurazioni rispetto al reale stato di salute del Principe Filippo.