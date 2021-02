Rino Tommasi compie 87 anni: mito del giornalismo, che fine ha fatto

Conosciamo meglio la storia di Rino Tommasi, storico giornalista, che oggi 23 febbraio 2021 compie 87 anni: che fine ha fatto?

Rino Tommasi nasce a Verona il 23 febbraio 1934. Celebre conduttore televisivo, giornalista, è stato un esperto di pugilato e tennis. Ha una conoscenza storica di alto livello come esperto di statistica sportiva. Inoltre, ha frequentato il liceo scientifico ‘Rosetti‘ di San Benedetto del Tronto per motivi di lavoro del padre: poi è arrivata la laurea in Scienze Politiche con una tesi sull’organizzazione internazionale dello sport. Fin da giovane è stato protagonista anche come tennista classificando in terza categoria e poi in seconda. Ha vinto quattro titoli di campione italiano universitario con due medaglie di bronzo ai Giochi mondiali studenteschi. Nel 1947, invece, ha inizio la sua carriera da giornalista con il primo articolo pubblicato su “Il Messaggero” edizione marchigiana. All’età di 19 anni è passato poi all’agenzia “Sportinformazioni” con la direzione di Ferrario. Inoltre, è protagonista prima a Tuttosport poi a La Gazzetta dello Sport collaborando per più di 40 anni. Poi nel 1968, soltanto per un anno, è anche capo ufficio stampo della Lazio.

Rino Tommasi, l’invenzione di nuovi termini

Nel corso della sua carriera lo stesso Tommasi ha coniato numerosi termini diventando ancor più celebre con le sue telecronache insieme a Gianni Clerici. Successivamente è stato anche protagonista avvicinandosi all’altra sua passione, ossia il pugilato. Al giorno d’oggi è sempre spinto dalla sua voglia di sport seguendo da casa gli incontri di tennis. Oggi, martedì 23 febbraio 2021, il noto e celebre giornalista e telecronista compie 87 anni.