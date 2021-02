Panico al GFVip, un topo in studio: Alfonso Signorini scappa urlando

Sorpresa inaspettata per il conduttore del GfVip, Alfonso Signorini, che è scappato urlando in diretta su Canale5 per colpa di un topo

Un topo in studio ha fatto scatenare il panico per il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, che è stato vittima di uno scherza da parte di Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha spaventato il celebre presentatore Mediaset con un topolino che è partito alle sue spalle mentre era intento a parlare durante la serata in prima serata su Canale5. Così, appena l’ha visto, il conduttore del GFVip ha urlato scappando velocemente dietro le quinte. La scena non è stata mai preparata ed è stato una scherzo inaspettato: al suo ritorno si è arrabbiato letteralmente cn gli ex concorrenti, che continuavano a tenere in mano scherzando il topo per avvicinarlo al povero Alfonso.

Panico al GFVip, uno scherzo per Signorini

Come si vede dal filmato postato dal portale “Trash italiano” si è allontanato velocemente dopo aver visto il topolino che passeggiava sulla passerella. Il conduttore si è letteralmente infuriato con gli ex concorrenti vista la sua fobia per i topi. Uno scherzo che è andata a buon fine: questa volta è stata lui la vittima rispetto a quello che ha provocato in passato con i vari protagonisti all’interno della casa più spiata dagli italiani.