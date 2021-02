Oroscopo del giorno, mercoledì 24 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo oramai giunti alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 24 Febbraio 2021.

Febbraio sta oramai per esaurire i suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunto il momento di scommettere e di buttarsi a capofitto verso nuove avventure? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 24 Febbraio 2021.

Mercoledì 24 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi decisamente fortunata. Prestate però attenzione a non uscire dai gangheri di fronte ai piccoli imprevisti. Potreste dire, durante un momento di rabbia, cose che non vorreste, ferendo involontariamente i sentimenti di qualcuno.

Toro. Un po’ di stress e nervosismo all’orizzonte per quel che riguarda la giornata di oggi. Un ostacolo o una prova potrebbero ultimamente avervi messo un po’ troppo sotto pressione. Stringete i denti e allontanate i pensieri negativi, ne uscirete vincitori.

Gemelli. Le prossime ore si prospettano per voi un po’ altalenanti. La mattinata partirà decisamente sottotono, mentre verso il pomeriggio recupererete la carica. Cercate di approfittare dei momenti di up per sbrigare tutte le questioni più urgenti.

Cancro. Questo è un periodo di cambiamento per voi, ed è normale che vi sentiate un po’ agitati e sotto pressione. Il consiglio migliore è quello di allontanare i pensieri negativi e di fidarsi ciecamente del proprio istinto. Niente paura, non sbaglierete.

Leone. La Luna è finalmente entrata nel vostro segno, spalancando le porte dell’amore e del romanticismo. Oggi potreste sentirvi un po’ troppo suscettibili, perciò cercate di allontanare la malinconia e di non permettere agli imprevisti di mettervi di cattivo umore.

Vergine. Il vostro cielo sarà ottimo durante la giornata di oggi. Via libera per quel che riguarda l’amore e i sentimenti, mentre sarebbe meglio procedere con cautela sul lavoro. Sarà necessario non distrarsi e rispettare meticolosamente tutte le scadenze.

Bilancia. Durante la giornata di oggi fareste bene a rimanere alla larga da conflitti e discussioni. Non è il momento di lanciarsi in estenuanti polemiche. Dedicate piuttosto la vostra attenzione a qualcosa di più concreto, meglio ancora se al lavoro.

Scorpione. La giornata non sarà per voi una delle migliori. Potreste infatti sentirvi di pessimo umore. La mano amica di una persona cara vi aiuterà però ad allontanare la malinconia e a recuperare gran parte del vostro sorriso.

Sagittario. Durante le prossime ore saranno favorite le relazioni e i sentimenti. Giove sarà dalla vostra parte e vi aiuterà dal punto di vista lavorativo. Cercate di rimboccarvi le maniche e di dare il massimo, grandi soddisfazioni sono in arrivo.

Capricorno. È in arrivo per voi una giornata un po’ turbolenta. Qualche contrattempo potrebbe mettervi di cattivo umore, soprattutto durante la mattinata. Nel pomeriggio invece via libera, sorprendenti novità s’intravedono all’orizzonte.

Aquario. Durante la giornata di oggi inciamperete nuovamente nel filo del passato. Un ex potrebbe tornare a bussare alle vostre porte. Il consiglio migliore è quello di tenersi lontani dalle relazioni tossiche, anche a costo di chiudere definitivamente alcuni rapporti.

Pesci. Ottime vibrazioni per quel che riguarda la giornata di oggi. Sarà però necessario mantenere la calma, soprattutto durante i momenti di tensione. Non rimandata niente a domani e cercate di chiarire i malintesi entro la mattinata.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.