Noemi è irriconoscibile: perché e come ha perso tutti i chili

Noemi ha perso tantissimi chili e ora è irriconoscibile. Ecco come ha fatto la cantante e perché ha deciso di cambiare vita.

Noemi è davvero irriconoscibile! La cantante ha perso tantissimio chili e ora è in gran forma, bellissima come sempre. In molti si sono chiesti il segreto del suo incredibile cambiamento e il motivo di questa decisione radicale. Tra poco la rossa sarà sul palco dell’Ariston, per la 71° Edizione del Festival di Sanremo in gara con la sua canzone “Glicine”, e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha parlato proprio del suo cambiamento incredibile.

Noemi, come ha fatto a dimagrire così tanto

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, si è confessata alle pagine di Vanity Fair e ha raccontato il motivo che l’ha spinta a perdere tutto quel peso e a diventare la versione migliore di sé stessa. Una ricerca della sua vera essenza, un’introspezione che l’ha poi portata a capire qualcosa in più su di sé e a voler cambiare. Proprio durante l’intervista alla nota rivista, Noemi ha raccontato dei pregiudizi che investono ogni giorno le donne, soprattutto nel mondo dello spettacolo.

“Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedermi ‘Chi sono?’. ” – racconta Noemi – “E mi sono avvicinata a quello che credo di volere”. Vanity Fair sembra avere a cuore il tema del corpo delle donne e della body positivity, dopo Vanessa Incontrada, come ha dichiarato il direttore Simone Marchetti. Questo anche alla luce degli insulti ricevuti da Giorgia Meloni, la leader di Fratelli D’Italia, da parte di un docente.

Noemi sarà concorrente a Sanremo, alla 71° edizione, con la sua canzone “Glicine”, dopo essere arrivata al 14esimo posto nel 2018 con “Non smettere mai di cercarmi“. La cantante ha dichiarato di essere molto emozionata nell’affrontare di nuovo il palco del Teatro Ariston e che sarà per lei come la prima volta.