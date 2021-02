Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri

Angelo Sotgiu è felicemente sposato dal 1982 con Nadia Cocconcelli, con la quale ha avuto due figli, Elena e Daniele. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Nadia Cocconcelli è la moglie di Angelo Sotgiu, uno dei quattro storici componenti dei Ricchi e Poveri. I due formano una coppia felice e molto solida, anche se poco avvezza alle luci della ribalta mediatica (o forse proprio per questo…). Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Nadia Cocconcelli

Diciamo subito che Angelo Sotgiu è stato tanto “attenzionato” dai riflettori del gossip quanto attento a non far trapelare (quasi) nulla della sua sfera più personale. Ricordiamo che da giovanissimo è stato legato alla collega Angela Brambati, ma il fidanzamento ben presto si ruppe lasciando entrambi liberi di incontrare i rispettivi marito e moglie. Nel 1982, infatti, Angelo sposò Nadia, da cui ha avuto due figli, Elena e Daniele.

Leggi anche –> Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu chi è: età, carriera e vita privata

Della famiglia formata da Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli non si sa praticamente nulla. Sappiamo solo che da giovane Nadia ha fatto una breve puntata nel mondo dello spettacolo, in qualità di cantante e ballerina insieme alla sua gemella Antonella. Le due furono scelte niente meno che da Pippo Baudo per far parte del progetto Teatro Music Hall, uno spettacolo itinerante in cui si esibirono anche i Ricchi e Poveri. A onor del vero, Nadia e Antonella erano già apparse in tv, all’interno del programma Foto di gruppo, ma erano sempre rimaste piuttosto in disparte. Di sicuro la sua presenza non passò inosservata a Sotgiu, che dopo un lungo fidanzamento le chiese finalmente di diventare sua moglie.

Leggi anche –> Angela Brambati dei Ricchi e Poveri: “Quando beccai Marina a letto col mio uomo”