La denuncia di Monica Setta, beffa per la conduttrice: lo sfogo su Twitter dopo quanto le è accaduto dopo l’acquisto di una tv.

Un racconto davvero incredibile quello di Monica Setta, la nota conduttrice televisiva che è rimasta senza televisione. La conduttrice se la prende con una nota catena di rivenditori di elettrodomestici, che a suo dire l’avrebbe quantomeno beffata. Davvero fa sorridere questa disavventura, se non fosse che purtroppo l’inconveniente che è capitato a lei potrebbe capitare a tanta gente comune.

Chiaramente, preferiamo non fare nomi di aziende coinvolte, poiché i diretti interessati comunque non hanno ancora replicato alla conduttrice televisiva. Non sappiamo quindi se il suo racconto è corretto e integrale o se il comportamento della nota catena è stato comunque rispettoso del contratto di acquisto stipulato.

La beffa di Monica Setta dopo aver acquistato un televisore

Monica Setta – nella sua denuncia pubblica – ha spiegato di aver acquistato un televisione: “Me lo montano (pagando a parte) loro tecnici e non si vede nulla”, ha evidenziato. La sua denuncia prosegue poi spiegando di essere tornata nel negozio e di essersi sentita rispondere che “devo rivolgermi (pagando) ad altri tecnici “privati” di cui hanno il numero che possono gentilmente fornirmi”. Insomma, la nota conduttrice si è così sentita beffata.

La gran parte dei commenti che ha ricevuto si sono schierati con lei: c’è chi la invita a usufruire del diritto di recesso in quanto “prodotto non conforme”. Altri commentatori sostengono: “Il problema è che se tu chiami i tecnici privati, si fanno pagare e oltre il danno la beffa. La prossima volta rivolgiti a un venditore di televisioni che hanno il compito di ripararti la televisione se non funziona”.