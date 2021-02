Sembra che Mediaset abbia deciso di chiudere il programma domenicale di Barbara D’Urso. Ma chi prenderà il posto della conduttrice?

Sembra che Mediaset abbia deciso di chiudere i battenti del programma Live – Non è la D’Urso guidato dalla famosa conduttrice. Questa indiscrezione, che sta facendo il giro di internet, arrivi dal sito di pubblicazione web di rassegna stampa Dagospia, i quali affermano che le motivazioni ruotino intorno ai bassi ascolti. Per Barbara D’Urso, che non perde mai occasione di ringraziare i suoi fedeli fan, questo potrebbe essere veramente un brutto colpo. Tuttavia, questa volta l’amore di chi la segue sembra non essere stato sufficiente a salvare il programma. Infatti, parrebbe che Mediaset voglia chiuderlo anticipatamente. Ultimamente, il talk show non stava riuscendo a far salire i propri ascolti e neanche gli ospiti chiamati in studio attirano l’interesse dei telespettatori.

Perché mettere uno stop a Barbara D’Urso

Tutti i litigi e le discussioni che avvengono durante il programma non interessano più il pubblico da casa, che sembra preferire altri programmi la domenica pomeriggio. Ciò viene dimostrato dal fatto che lo share si aggira solamente intorno al 10%, arrivando massimo al 12% e, con numeri di questo tipo, la decisione di Mediaset era più che ovvia. Il talk show Live – Non è la D’Urso dovrebbe arrivare effettivamente al capolinea tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Ma come ha preso la notizia Barbara D’Urso? Non si sa ancora nulla sulla reazione della conduttrice, ma possiamo immaginare che non l’abbia presa bene. Sembra, però, che la comunicazione ufficiale sia giunta dal Comitato Esecutivo di Mediaset, nelle persone di Pier Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri. Visti i dati auditel, questo evento avrebbe dovuto essere previsto. Infatti, si era recentemente discusso del fatto che fosse stato cambiato lo studio di registrazione con uno più piccolo, mentre quello precedente era stato dato al programma l’Isola dei Famosi.

Ma chi su chi ricadrà l’arduo compito di sostituire Barbara D’Urso? Sebbene non ci siano ancora informazioni certe a riguardo, è probabile che Live – Non è la D’Urso venga rimpiazzato dal game show condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro!, al momento in ogni la domenica sera in prima serata. Al momento non possiamo che fare speculazioni e aspettare una conferma da parte di Mediaset.