Maurizio Costanzo studi, non è laureato: ecco perché e cosa ha studiato

Sorpresa Maurizio Costanzo studi, lui che è uno dei volti più noti ed apprezzati della tv iniziò a fare il giornalista ma senza laurea.

Maurizio Costanzo come studi può annoverare soltanto un diploma in Ragioneria. Infatti lui è tra gli esponenti del mondo del giornalismo che non hanno conseguito alcun tipo di laurea. Lui non si iscrisse all’università, pensando subito a concentrare tutti i suoi sforzi nel diventare per l’appunto giornalista.

Costanzo riteneva evidentemente di avere già tutto a disposizione, all’interno del bagaglio di culturale, di conoscenze e di preparazione, per potere cercare di farsi spazio in questo ambito. Ed aveva ragione. Difatti la carriera di Maurizio Costanzo ha poi trovato presto slancio e lui si è imposto anche come autore per programmi sia in radio che in televisione. Inoltre ha scritto anche i testi per delle canzoni. Esemplare quanto avvenne con i seguenti brani ed i relativi artisti.

Mina – Se Telefonando

Mino Reitano – Non avere nessuno da aspettare

Toto Cutugno – Ma…

Alex Britti – Quanto ti amo

Marcella Bella – Da quando mi hai lasciata

Maurizio Costanzo studi, il percorso fatto

Il ‘ragioniere’ Maurizio Costanzo, che iniziò la sua carriera da giornalista a soli 18 anni nel 1956, ha poi fatto anche altro. Infatti ha firmato anche un film in qualità di regista. La pellicola reca come titolo ‘Malammore’. Poi ce ne sono altri anche come sceneggiatore, tra cui ‘Una Giornata Particolare’, con regia di Ettore Scola e come principali interpreti Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Ce lo ricordiamo anche per lo spot per Dino Erre della ‘Camicia coi Baffi’.

Infine il marito di Maria De Filippi ha intrapreso anche una carriera accademica a metà anni ’90. Infatti, dal 1995 al 2009, lui ha ottenuto la cattedra di Teoria e Tecnica del Linguaggio Radiotelevisivo all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, nella facoltà di Scienze della Comunicazione. Poi ha fatto anche da docente di Sociologia della comunicazione e radio-televisiva a partire dall’anno accademico 2011/2012. Fu l’Università degli Studi Niccolò Cusano ad affidare tale corso di laure per la facoltà di Scienze della formazione.