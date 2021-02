Maurizio Costanzo, chi è il figlio adottivo Gabriele: età, foto, lavoro, vita privata

Gabriele è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

La celebre coppia composta dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi e il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo ha un figlio adottivo, il cui nome è Gabriele. Il ragazzo, amato più di ogni altra cosa dai due genitori, è al momento impegnato come giornalista e autore per l’azienda della mamma. Leggiamo insieme qualcosa di più in merito al giovane e alla sua vita privata.

Gabriele è nato a Roma nel Gennaio del 1991, sotto il segno dell’Aquario. Al momento ha dunque 30 anni. Il ragazzo è alto 1.77 centimetri e pesa 77 chili. Sulla pelle non ha nessun tatuaggio e porta i capelli corti e scuri, proprio come gli occhi. È stato adottato da Maria e Maurizio all’età di 13 anni, dopo aver trascorso l’infanzia intera all’interno di un orfanotrofio.

Un ragazzo leale ed onesto, così ha spesso definito il figlio Maria De Filippi. Lei e il marito Maurizio hanno sempre preferito tenere Gabriele distante dalle luci dei riflettori e dal mondo del gossip. Per questo di lui e della sua vita privata non si conosce molto. Ha conseguito il diploma nell’anno 2009 e non si è mai dimostrato particolarmente attaccato allo studio. Ha frequentato infatti durante il periodo scolastico i corsi di recupero. Secondo i racconti e gli aneddoti di Maria, il giovane trascorreva molto del suo tempo con le ragazze.

Gabriele, figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: carriera e vita privata

Gabriele, il figlio dei celebri Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, è impegnato al momento come giornalista e aiuto produzione nei programmi televisivi del padre. In seguito al diploma ha lavorato per l’azienda della De Filippi, la Fascino PGT s.r.l, contribuendo alla produzione di programmi come Uomini e Donne, Amici, C’è Posta per Te e Maurizio Costanzo Show. Al momento, per quel che riguarda la vita sentimentale, è impegnato con Francesca Quattrini. La ragazza ha 22 anni ed è una studentessa di Roma. I due sembrano molto innamorati e la loro relazione procede ancora oggi a gonfie vele.