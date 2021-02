Marina Occhiena, chi è il marito Giuseppe Giordano: la loro storia d’amore

Scopriamo qualcosa di più sulla relazione tra la cantante genovese, ex dei Ricchi e Poveri, Marina Occhiena e il marito Giuseppe Giordano

Marina Occhiena è una cantante e attrice nata a Genova il 19 marzo 1950, nota soprattutto per la sua collaborazione con il gruppo musicale Ricchi e Poveri, nato nel capoluogo ligure nel 1967 e che vede tra i membri anche Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati. Il quartetto dalla fine degli anni ’60 è arrivato al successo, presentandosi più volte anche al Festival di Sanremo, e regalando al pubblico brani indimenticabili. Tuttavia, oggigiorno i Ricchi e Poveri sono conosciuti soprattutto come trio perché nel 1981, alla vigilia della loro partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo intramontabile Sarà perché ti amo, Marina Occhiena ha abbandonato il gruppo per dedicarsi alla carriera solistica. Ma chi è nel suo intimo la bionda dei Ricchi e Poveri?

Leggi anche –> Sanremo diventa zona rossa, caos per il Festival: cosa succede

La vita privata di Marina Occhiena

Non abbiamo molte informazioni sulla vita personale della cantante Marina Occhiena, sappiamo solamente che ha avuto sia una passionale storia d’amore con Franco Califano che con il paroliere Cristiano Minellono, entrambe all’inizio della sua carriera con i Ricchi e Poveri. Successivamente ha avuto altre relazioni, ma sembra aver trovato veramente l’amore solo nel 1991 (dieci anni dopo la sua rottura con i Ricchi e Poveri), quando inizia a frequentare il ginecologo romano Giuseppe Giordano. I due si sposarono nel 1997 e successivamente hanno avuto un figlio. Sulla coppia non sappiamo praticamente nulla, mentre conosciamo un pochino la storia della sua maternità. Allora Marina aveva già 47 anni, età difficile in cui affrontare una gravidanza. A tal riguardo, durante un’intervista aveva raccontato: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi adeguato. L’ho trovato quando avevo 41 anni”. Sia la cantante che il marito sono sempre stati piuttosto schivi nel rendere pubblica la loro relazione, e infatti Giuseppe Giordano è noto unicamente per il suo matrimonio con la Occhiena.

Leggi anche –> Ricchi e Poveri, Marina Occhiena: mamma per la prima volta a 47 anni