Ricchi e Poveri, Marina Occhiena: mamma per la prima volta a 47 anni

Si è lasciata lo scandalo con i Ricchi e Poveri alle spalle, Marina Occhiena, ed è andata felicemente avanti: oggi è mamma.

“Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41 anni” così ha raccontato Marina Occhiena, oggi di 71 anni, felice di poter raccontare della sua storia come madre.

Una strada sempre più luminosa

“Si comincia ad avere qualche problemino a quell’età: non è impossibile ma è più difficile, ma ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato sul percorso della inseminazione assistita che mi ha permesso di diventare mamma. È stata dura” racconta Marina. In effetti, anche se non impossibile, diventare madre a 40 anni non è sicuramente semplice. La donna ed il marito Giuseppe Giordano, però, eran decisi a diventare genitori.

Le critiche sui social ovviamente sono arrivate appena la donna ha annunciato di essere rimasta incinta a 47 anni. “Da giovane si divertono e alla vecchiaia hanno voglia di fare figli. A quell’età si fa la nonna!” ha scritto un utente sotto una foto di Instagram di Marina. La coppia, felice della notizia, ha ignorato tutti gli haters.

Sembra proprio che, dal giorno in cui è stata allontanata dai Ricchi e Poveri, Marina Occhiena sia andata avanti felicemente con la propria vita. Nel 1981, infatti, la donna si era ritrovata al centro di uno scandalo quando Angela Brambati aveva raccontato di aver scoperto la collega a letto con il marito. Dopo anni separata dai Ricchi e Poveri, l’anno scorso la donna si è esibita con loro sul palco del Festival di Sanremo, annunciando la loro riunione.