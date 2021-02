Marina Occhiena, chi è il figlio Gionata Giordano: com’è e cosa fa oggi

Gionata Giordano è il figlio di Giuseppe e Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Giuseppe Giordano, ginecologo romano, e Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri si sono innamorati (tardi) e sposati nel 1997. A quei tempi la cantante era poco meno che cinquantenne, come lei stessa ha più volte ricordato. Insieme hanno anche avuto un figlio, Gionata. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Gionata Giordano

Marina Occhiena ha approfondito il racconto della sua maternità in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Storie Italiane: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41 anni”. Per il resto, non si è sbilanciata più di tanto sul rapporto con Giordano, che noto alle cronache unicamente per aver sposato Marina. “Si comincia ad avere qualche problemino a quell’età – ha aggiunto -: non è impossibile ma è più difficile, ma ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato sul percorso della inseminazione assistita che mi ha permesso di diventare mamma. Noi siamo insieme dal 1991, da 28 anni, una cosetta…”.

Purtroppo non si hanno notizie certe nemmeno sul figlio della coppia, Gionata, che però è sicuramente nato dopo il 1997. Quanto invece al fidanzamento tra Marina e Giuseppe, come detto i due hanno iniziato a frequentarsi nel 1991, dieci anni dopo l’addio di Marina ai Ricchi e Poveri. Prima di trovare l’amore, Marina ha avuto altre due relazioni con Franco Califano e con il paroliere Cristiano Minellono, entrambe risalenti ai tempi della sua permanenza nello storico gruppo. Non sono note invece le circostanze in cui ha conosciuto il suo attuale marito.

