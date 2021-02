L’isola dei famosi: finalmente presentato il cast della stagione 2021

Ecco presentato finalmente il cast della prossima stagione del programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasy, L’isola dei famosi!



Dopo lunghi mesi d’attesa è giunta, infine, la comunicazione ufficiale su chi parteciperà allo show di canale 5, L’isola dei Famosi! Il programma, condotto da Ilary Blasi, andrà in onda in prima serata da venerdì 12 aprile. Le notizie dell’ultima ora rivelano che, in questi giorni, i naufraghi verranno portati in Honduras. Oltre a conoscere finalmente i volti dei contendenti che ci terranno compagnia il venerdì sera da metà aprile, scopriamo anche chi sarà l’inviato speciale che li seguirà da vicino e chi sono gli opinionisti.

L’isola dei Famosi – il cast

Ma cerchiamo di far luce su chi sono i contendenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Cominciamo con la conduttrice ex fidanzata del senatore Matteo Salvini Elisa Isoardi (1982), seguita a ruota dalla showgirl leva 1960 Angela Melillo. A questa coppia di bellissime donne si uniscono le bellissime modelle Drusilla Gucci e Carolina Stramare (1999). Con loro sull’isola ci saranno l’allenatore calcistico Paul Gascoigne (1967), l’attore Gilles Rocca (1983), lo youtuber Simone Paciello (1996) e il conduttore televisivo Beppe Braida (1963). Pensate che le star sull’isola siano solo queste? Assolutamente no! Alle prese con la sopravvivenza vedremo il Visconte Ferdinando Guglielmotti (1961), gli attori Akash Kumar (1967), Roberto Ciufoli (1960) e Brando Giorgi (1966). Con loro saranno naufraghe anche la modella Francesca Lodo (1982), la comica Valentina Persia (1971), l’attrice Vera Gemma (1970) e l’ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani (1973).

Parallela all’Isola dei Famosi, ci sarà anche l’isola dei parassiti: un posto dove alcuni concorrenti saranno sorvegliati da un guardiano, Marco Maddaloni, e saranno costretti a trovare da soli ciò di cui sostentarsi perché non avranno accesso neanche alla tradizionale razione di cibo. Le prime persone che dovranno vivere questa situazione oltre l’estremo saranno Fariba Teherani, madre di Giulia Salemi, e il cromatologo Ubaldo Lanzo.

Ma chi accompagnerà i naufraghi, oltre alla Blasi, in questa entusiasmante esperienza?

Sembra che sull’isola ci sarà, come inviato speciale, l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, mentre per il ruolo degli opinionisti sono state chiamate le cantanti Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ora bisogna solo aspettare il 12 aprile per poter capire chi saranno i preferiti e che cosa succederà a questi volti noti dello spettacolo!