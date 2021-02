Il match tra Lazio e Bayern Monaco è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Il calcio italiano e internazionale prosegue a pieno ritmo: dopo la vittoria di ieri della Juventus contro il fanalino di coda Crotone, stasera torna la Champions League, con due partite molto interessanti, ovvero la sfida tra la Lazio e il Bayern Monaco su un campo e sull’altro la capolista della Liga, Atletico Madrid, contro il Chelsea.

Per la Lazio, dunque, reduce da prestazioni molto buone in campionato, fermata solo dalla capolista Inter nella penultima giornata disputata, il sorteggio non è stato per nulla clemente. Infatti, si trova di fronte alla detentrice della Champions League, ovvero il Bayern Monaco, che però non sembra in una forma irresistibile, con un punto nelle ultime due partite di Bundesliga.

Precedenti di Lazio – Bayern Monaco e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Olimpico di Roma vede dunque di fronte la squadra di casa della Lazio e il Bayern Monaco, detentore della Champions League, ed è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, sui canali 201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita viene anche trasmessa in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Premium.

Sfida inedita questa tra le due squadre in gare ufficiali, ma la Lazio ha già 16 confronti contro formazioni tedesche, avendo affrontato otto compagini in doppie sfide andata e ritorno in competizioni della UEFA. Il bilancio è equibrato, ma sorride ai biancocelesti, che hanno vinto sette delle sedici sfide disputate, perdendone cinque e completano questo bilancio anche quattro pareggi.

Lazio e Bayern Monaco, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Flick stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: