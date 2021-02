La pagina ufficiale del Grande Fratello VIP ha annunciato su Instagram che stasera non ci sarà la diretta: ecco spiegati i motivi

Tutti i fan del reality show condotto dal Alfonso Signorini erano in fibrillante attesa per la live di questa sera, ma sono stati tutti travolti da una doccia fredda. Sui social del Grande Fratello VIP è stato annunciato che la puntata di questa sera non andrà in onda. Rispetto ad altre stagioni del reality, questa è stata sì decisamente più lunga, ma ha anche visto molte meno serate piene di discussioni. Gli sceneggiatori e gli autori hanno deciso, visto anche il periodo storico che stiamo vivendo, di permettere agli inquilini della casa di andare a dormire prima rispetto al solito. Nelle stagioni precedenti, infatti, andare a dormire a mezzanotte o prima era impensabile: chi avesse trasgredito questa regola avrebbe fatto scattare subito un deterrente a base di musica sparata a volumi altissimi. Ora, invece, anche l’orario da Cenerentola è concesso.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, stagione 5: Signorini dà la parola ai tre finalisti

Grande Fratello VIP salta: che è successo?

Viste queste premesse, le probabilità che la live di questa sera non avrebbe prodotto nulla di succoso sono alte. Quindi, forse (E DICO FORSE) nulla è andato perso. Ma che è successo? Nelle storie di Instagram della pagina ufficiale del Grande Fratello è stato pubblicato un avviso con su scritto che la live si fermerà dall’1 di notte alle 9 del mattino per interventi tecnici. Apparentemente, dal messaggio si capisce che questi interventi erano già stati programmati. Ma perché proprio adesso? Che siano legati alla novità che il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato ieri sera? Non a caso, durante l’ultima puntata Signorini ha detto ai concorrenti e al pubblico che accadranno cose mai viste nell’ultima settimana di questa stagione del Grande Fratello Vip.

Leggi anche –> Giulia Salemi, appena uscita dal Grande Fratello bacia una donna FOTO

Si faranno degli esperimenti e la diretta non sarà più effettivamente in tempo reale, ma avrà uno scarto di qualche minuto. Ciò potrebbe permette agli autori di evitare gaffe o situazioni scomode che potrebbero causare polveroni enormi sui social.