Giulia De Lellis, via i vestiti per festeggiare: corpo pazzesco FOTO

Da Giulia De Lellis ecco arrivare degli scatti che ci faranno innamorare ancora di più di lei. La influencer romana è splendida.

Giulia De Lellis sempre più sulla cresta dell’onda. La bellissima influencer romana si mostra con indosso dell’intimo con tanto di fiocchetto ad agghindarle i capelli. Un outfit che le dona sempre, dato il suo corpo splendido e più che desiderabile. Tale da far ammattire tanti uomini e donne pure.

Leggi anche –> De Lellis, clamorosa frecciatina sui social: “Avete una certa età…”

Lei è raggiante, molto felice ed invoca già la primavera. Tutta questa sua felicità le viene per l’ennesima soddisfazione che si è tolta a livello professionale. Infatti presto Giulia De Lellis sarà sugli schermi dei nostri televisori per condurre un programma tutto suo. Lei stessa ha scritto, in un post precedente che risale a lunedì 22 febbraio 2021, esattamente quanto segue. “Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi !!! Che dire. Vorrei già spoileravi tutto. Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto. Come sempre, Grazie a voi”.

Leggi anche–> La De Lellis con destinazione Sanremo: “Lo farei con lei…”

Giulia De Lellis, super bella e super sorridente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La De Lellis fa sempre sfoggio di un sorriso incantevole. Al quale aggiunge anche il suo sapere apparire in maniera ineccepibile. La vediamo sempre perfettamente truccata, anche se a dire il vero potrebbe tranquillamente farne a meno. La influencer 25enne è talmente bella da potere rinunciare a rossetto, phard e quant’altro.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche–> La De Lellis confessa tutto su instagram: “Sto prendendo un farmaco…”

I suoi 5 milioni e passa di followers la riempiono sempre di complimenti. Per quanto riguarda ‘Love Island’, il reality andrà in onda su Discovery+ e riguarderà dei partecipanti di età compresa tra i 19 ed i 30 anni. Tutti loro saranno chiamati a trovare l’anima gemella nel corso di una vacanza condivisa in una villa.